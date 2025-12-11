反制中俄联合军演 日美举行战机联合演练

（法新社东京11日电） 日本防卫省统合幕僚监部（类似国防部参谋本部）表示，日本昨天与美国举行战机联合演练，具备核打击能力的美军B-52轰炸机与日本战斗机一同飞越日本海（Sea of Japan）。这是连周的日中外交紧张以及中国和俄罗斯近日于日本、韩国周边海空域展开联合演训后，日美进行的一次武力展示。

日本防卫省统合幕僚监部在声明中说，日美双方「重申坚决防止任何试图以武力单方面改变现状的企图，并确认了日本自卫队与美军的待命态势」。

此次行动中，2架美军B-52战略轰炸机与3架日本F-35匿踪战机以及3架F-15制空战斗机共同飞行。这是自中国上周开始在该区域进行军事演习以来，美国首次体现其军事存在。

这次美日武力展示紧随中俄战略轰炸机9日在东海和西太平洋的联合飞行之后展开；在中俄联合军演之前，中国航舰辽宁号在冲绳附近海域进行军演，其间日本出动战机应对，并称战机遭到中国战机雷达锁定。

日本军机遭中国战机雷达锁定事件引发华盛顿批评，美方称此举「不利于区域和平与稳定」，并重申对日本的盟友承诺「坚定不移」。

中国外交部发言人郭嘉昆昨天指控日本「未经许可闯入中国训练区，进行近距侦察与骚扰，制造紧张局势，并持续恶意炒作事端」。

日本首相高市早苗上月因暗示日本在中国攻台时会采取军事介入而激怒北京。