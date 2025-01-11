反对与力挺尹锡悦民众较劲 数千人首尔示威互别苗头

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（法新社首尔11日电） 韩国首都首尔街头今天有数以千计支持或反对总统尹锡悦的民众开始聚集，准备展开各自示威较劲。尹锡悦因短暂实施戒严遭到弹劾且被停职，韩国公调处人员安排再度尝试将他逮捕。

尹锡悦在2024年12月3日实施短命戒严后，韩国陷入几十年来最严重的政治危机。韩国高级公职人员犯罪调查处（简称公调处）本月3日派员前往他的官邸执行逮捕令，但与总统警卫处人员对峙多时后无功而返。韩国法院7日已重新签发逮捕令。

反对和支持尹锡悦的抗议民众都排定今天顶着零度以下低温在首尔市中心主要道路沿线集会，各自要求将他逮捕或宣告他的弹劾无效。

25岁的反尹学生金敏志（Kim Min-ji，译音）表示：「尽管我们做了努力，他（尹锡悦）仍然继续逃避责任。警方和公调处确实没能果断行动。」

「我们必须加强声量，直到他被免职为止。」

71岁的挺尹民众徐耀韩（Su Yo-hahn，译音）则说，尹锡悦颁布戒严令有「正当理由」。他当时宣称是为了铲除反对国家的势力。

徐耀韩表示：「他（尹锡悦）是人民选出来的，代表我们的国家。要拯救我们国家就要拯救尹锡悦。」

挺尹民众定于今天下午1时在首尔市中心举行1场大型示威活动，一些支持者今天一早已先在尹锡悦官邸外聚集。另有2场反尹示威分别定于下午2时30分和4时登场。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）