反犹枪击案震撼全国 澳洲启动反仇恨与反激进行动

（法新社雪梨18日电） 雪梨知名景点邦代海滩（Bondi Beach）一场针对犹太节庆的枪击案造成15人死亡后，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天承诺，将对仇恨、分裂与激进行为展开全面打击。

艾班尼斯在记者会上表示：「澳洲民众感到震惊与愤怒。我也感到愤怒。显然，我们需要做更多来对抗这种邪恶灾祸。」

他提出一系列措施，包括锁定极端传教人士、加重刑罚，以及拒绝或撤销散播「仇恨与分裂」人士的签证。

他发言时，哀悼者正聚集参加一名10岁女童的葬礼。这名女童是14日于邦代海滩参与活动时，遭到枪击身亡的受害者之一。

澳洲犹太社群及其他批评者抨击总理，认为政府未能充分保护他们免于日益升高的反犹太主义威胁。

艾班尼斯表示，澳洲将建立一套制度，将涉及仇恨言论的组织列入名单，种族「严重诋毁」或鼓吹种族至上主义，将被列为联邦犯罪。

澳洲政府也将扩大内政部长权限，得以取消或拒绝向散播「仇恨与分裂」的人士发出签证。

艾班尼斯说，政府将成立一个为期12个月的特别工作小组，确保教育体系「妥善回应」反犹太主义问题。

他强调：「每一位澳洲犹太人都有权为自己的身分与信仰感到自豪，也都有权在我们伟大的国家中，感到安全、被重视，并因其贡献而受到尊重。」

澳洲反犹太主义特使西格尔（Jillian Segal）表示，澳洲对反犹太偏见的回应「早就该出现了…我认为，我们正站在一个极为重要的时刻，不仅关乎我们的社群，也关乎全球对抗反犹太主义的努力。」（编译：徐睿承）