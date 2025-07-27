取消海军节阅兵 俄罗斯称出于安全考量

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（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯政府今天宣布，一年一度的重要海军阅兵式是出于「安全考量」才取消，但未具体说明面临的威胁或疑虑。

俄国新闻通讯社引述克里姆林宫（Kremlin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的说法报导：「这跟整体情况有关。安全考量至关重要。」

这场阅兵式原本是海军节（Navy Day）的亮点。在俄国，每年7月最后一个周日是海军节，旨在向该国海军官兵致敬。

原先安排军舰及潜舰经过沿海城市圣彼得堡（Saint Petersburg），但圣彼得堡地方当局25日宣布阅兵取消，且未说明原因。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在一段影片讯息中露脸，赞扬参与乌克兰军事行动的俄罗斯水兵「勇敢」且充满「英雄气概」。

今天稍晚，他向参与「7月风暴」（July Storm）大规模海军演习的俄军发表视讯讲话时则说道：「我们在工作氛围中庆祝这个节日。」

7月风暴演习本周稍早在波罗的海、里海、北极海及太平洋展开，蒲亭表示，共有150多艘舰艇、超过1万5000名部队人员参与。

俄国国防部今天公布，在一夜之间击落100架乌克兰无人机。其中至少10架被拦截的地方与圣彼得堡相去不远。这波无人机攻势也干扰圣彼得堡甫尔可伏机场（Pulkovo Airport）的运作。