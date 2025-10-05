叙利亚为组新国会进行投票

afp_tickers

（法新社大马士革5日电） 叙利亚各地方委员会今天为产生过渡国会的成员而举行投票，标志从前总统巴夏尔．阿塞德时代翻开新页。不过因为1/3议员由过渡领导人夏拉直接任命而挨批不民主。

预料新国会的成立将巩固夏拉（Ahmed al-Sharaa）的权力。经过长达13年内战，他领导的伊斯兰主义武装为首的联盟去年12月推翻长期统治的巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）。

地方委员会成员在首都大马士革的叙利亚国家图书馆（National Library）投票。选举委员会今晚表示，「投票已经结束，目前正在计票」。

大马士革选举委员会的一名成员告诉法新社，部分初步结果预计今晚出炉，但最终当选名单明天才会公布。

根据选举委员会指出，逾1500名候选人角逐任期30个月的席次，其中仅14%为女性。夏拉将直接任命210席中的70席，其余2/3才由选举委员会指派成立的各地方委员会选出。不过，选举委员会本身也是由夏拉任命。

新的大马士革当局掌权后解散过去的橡皮图章国会。根据3月颁布的临时宪法，新国会将行使立法职权，直到正式宪法通过并举行全国大选。

由于数以百万计叙利亚人因战乱流亡海外或在国内流离失所而没有文件，夏拉表示，现阶段举办直接选举不切实际。

人权团体批评这次遴选程序，认为权力过度集中于夏拉，而且未能代表叙利亚的少数族裔和宗教少数社群。

数十个团体上个月在联合声明中指出，此一遴选程序意味夏拉「得以有效地形成国会多数，因为其成员要不由他自己挑选，要不由保证对他效忠的人组成」。