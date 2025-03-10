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叙利亚再爆大规模冲突 伊朗否认涉入

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（法新社大马士革10日电） 叙利亚新伊斯兰统治者的安全部队与前总统巴夏尔．阿塞德所属的阿拉维派战士在沿海地区爆发冲突，对于媒体报导伊朗涉入这起事件，伊朗严厉反驳。

关注叙利亚局势的「叙利亚人权了望台」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，自6日以来，在前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）所属的阿拉维派（Alawite）大本营爆发的暴力冲突，已造成近1500人死亡。在叙国居少数的阿拉维派是伊斯兰什叶派分支，过去是支撑阿塞德在位的一大力量。

阿塞德的长期盟友伊朗今天否认涉入阿拉维派地区暴力事件的报导。

包括沙乌地阿拉伯阿拉伯卫星电视台（Al Arabiya）在内的媒体报导指出，伊朗和当地的盟友组织是这场暴力事件的幕后主使者。

叙利亚临时总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）在昨天的演讲中表示，暴力事件是「被推翻政权的残余力量及其背后的外国势力试图再次制造骚乱，将我国拖入内战」的结果。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天在每周例行记者会中严厉驳斥这一指控。

贝卡伊表示：「这种指控荒谬且不可接受。我们认为将矛头指向伊朗及其盟友是错误的、偏颇的，百分之百是误导。」

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