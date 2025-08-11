The Swiss voice in the world since 1935

叙利亚政府军杀医护画面曝光

此内容发布于
2 分钟

（法新社贝鲁特10日电） 今天曝光的监视器画面显示叙利亚政府军在医院杀害一名医护志工后，叙国人权活动人士再次呼吁对斯威达市（Sweida）上月发生的暴力事件进行独立调查。

战争观察机构表示，德鲁士族（Druze）与贝都因族（Bedouin）7月13日在以德鲁士族为主的斯威达市爆发流血冲突。随着外部势力介入，暴力事件迅速升级，事件持续一周之久，最终造成约1400人丧生，其中许多是德鲁士平民。

叙利亚当局指出，政府军已介入制止冲突，但目击者、德鲁士派系和叙利亚人权了望台（The Syrian Observatory for Human Rights）指责他们与贝都因人联手，还虐待德鲁士人，包括草率处决。

先前社群媒体流传许多残酷的影片，其中有些显示平民被身穿军队或安全部队制服的武装人员杀害。

叙利亚新闻网站Suwayda 24今天发布据称是7月16日斯威达市一家大型医院的监视器画面，画面显示疑似工作人员的一群人蹲在走廊地板上，数名武装人员站在他们面前。这些武装人员大多身着军装，其中一人身穿内政部制服。

报导说，武装人员和一名男子短暂扭打；Suwayda 24指出，该男子是「医疗队志工之一」。

武装人员随后开枪击毙这名男子，并拖走他的遗体，留下一滩血迹。

叙利亚当局尚未对此发表评论。

影片中出现的一名30岁男子透过电话向法新社证实，这起「事件发生在7月16日」。

这家医院的一名医生也向法新社匿名表示，影片中的画面是在院内拍摄。

