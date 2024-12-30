叙利亚新领导人夏拉：可能4年后举行选举

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（法新社杜拜29日电） 叙利亚当前实际领导人夏拉今天向阿拉伯卫星电视台表示，叙国可能需要4年时间才能举行选举，并指出与伊朗和俄罗斯维持关系的重要性，还有呼吁美国取消制裁。

夏拉（Ahmad al-Sharaa）告诉属于沙乌地阿拉伯的阿拉伯卫星电视台（Al Arabiya），在叙利亚准备选举的过程「可能需要4年时间」。3周前，他领导的伊斯兰主义组织「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）和其他反抗军盟友推翻了长期统治叙国的总统阿塞德（Bashar al-Assad）。

他补充道，「我们需要重写宪法」，而这可能得耗费「两三年时间」。

夏拉在这场访问中谈到许多议题。他希望美国总统当选人川普（Donald Trump）即将上任的政府，能取消对叙利亚实施的制裁，叙国在阿塞德统治下饱受战争蹂躏又贫困。

夏拉说，对叙利亚实施制裁的根据，是阿塞德政权所犯下的罪行，而既然阿塞德已经下台，「那些制裁应该自动撤销」。

包括美国在内，夏拉的沙姆解放组织被多国政府列为恐怖组织。

夏拉也指出叙利亚与俄罗斯和伊朗维持关系的重要性，尽管这两国都是阿塞德的关键盟友。

夏拉说：「像伊朗这样重要的区域国家，叙利亚不与其维持关系就无法继续发展，但这种关系必须建立在尊重两国主权、两国事务都不受干预的基础上。」

他也谈到，俄罗斯和叙利亚之间存在「深厚战略利益」，叙国所有武器都是来自俄国，许多发电厂也是由俄国专家管理，「我们不愿俄国以某些人希望的方式离开叙国」。

夏拉也提到，当地由库德族领导的部队应该并入国家军队，例如美国支持但土耳其反对的「叙利亚民主力量」（SDF）。