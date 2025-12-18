叙利亚经历战争美制裁终止 投资人可望重返市场

（法新社华盛顿17日电） 美国国会今天通过永久废止于叙利亚遭罢黜领导人巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）任内实施的制裁行动，盼藉此铺路，让投资人重返这个遭战争蹂躏的国家。

美国总统川普（Donald Trump）先前已两度应沙乌地阿拉伯与土耳其的请求，暂停执行制裁。沙、土两国均为叙利亚新总统、前反抗军领袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）政府的盟友。

但夏拉持续寻求美方永久终结制裁，担心只要相关措施续存，企业就有触犯美国这个世界第一大经济体法律的风险，进而降低投资意愿。

美国联邦参议院今天跟进联邦众议院脚步，以77票对20票通过废除2019年「凯撒法」（Caesar Act），作为年度国防法案的一环，预料川普将会签署。

参议院外交委员会民主党龙头夏亨（Jeanne Shaheen）表示，废除「凯撒法」获得跨党派议员广泛支持，这「是在叙利亚人民经历数十年无法想像的苦难后，给予他们重建家园的决定性一步」。

「凯撒法」名字来源为1名叙利亚摄影师，他用照片记录并揭发阿塞德政权时期监狱内所发生的暴行。「凯撒法」严格限制投资并切断叙利亚与国际银行体系联结。

叙国内战一打10多年，不仅导致大量难民涌向欧洲，也催生极端组织「伊斯兰国」（Islamic State）的崛起。「凯撒法」的目的，是于阿塞德一度看似就要拿下胜利之际，阻止外国企业进驻助其政权重建。

然而，夏拉的武装部队联盟去年11月底发动闪电攻势、12月8日进入首都大马士革（Damascus），推翻阿塞德政权。