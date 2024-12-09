叙利亚阿塞德政权垮台 全球大国呼吁恢复稳定和和平

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（法新社巴黎8日电） 伊斯兰主义反抗势力推翻长期执政的叙利亚统治者阿塞德（Bashar al-Assad）后，全球各国今天均疾呼维护叙利亚及周边地区的稳定与和平。

以下为各方对叙利亚政局丕变的主要反应：

● 俄罗斯：高度戒备

力挺阿塞德的俄罗斯表示，驻叙俄军处于高度戒备状态，但反抗军已「保证」其在叙利亚军事基地的安全。

在阿塞德逃往莫斯科的消息曝光之前，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）昨天曾表示，叙利亚绝不能落入「恐怖组织」手中。

● 美国：阿塞德应该承担责任

美国总统拜登表示：「我们将与所有叙利亚派别接触…以促成叙利亚从阿塞德政权过渡到一个独立的主权国家。」

当问到该如何处置推翻的阿塞德时，拜登表示：「阿塞德应该承担起责任。」

● 中国：恢复稳定

中国外交部表示，北京「密切关注叙利亚局势发展，希望叙利亚尽快恢复稳定」。

● 伊朗：保持友好关系

伊朗外交部表示，预期与叙利亚继续保持「友好」关系。

伊朗外交部也表示，将根据大马士革「关键参与方」的表现来决定对待叙利亚的「适当方式」。

● 土耳其：愈合伤痕

多年来一直支持叙利亚反抗运动的土耳其，外交部长费丹（Hakan Fidan）表示，土耳其将协助「愈合叙利亚的伤痕，并保障叙利亚的统一、完整与安全」。

● 联合国：审慎乐观

联合国叙利亚问题特使裴凯儒（Geir Pedersen）表示，叙国反抗军一举推翻阿塞德政权，标记着叙利亚近14年内战的「重要分水岭」。

裴凯儒表示：「今天，我们谨慎乐观地期待新篇章的开始，一个为所有叙利亚人迎来和平、和解、尊严与包容的未来。」

● 法国：乐见「野蛮」政权告终

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）对阿塞德在叙利亚的「野蛮政权」垮台表示乐见。

他在社群平台X上写道：「我向叙利亚人民致敬，向他们的勇气和毅力致敬。在这个动荡不安的时刻，我向他们送上和平、自由与团结的祝福。」

● 德国：准备好贡献一己之力

德国总理萧兹（Olaf Scholz）将阿塞德垮台称为「好消息」，并表示德国准备为政治解决方案「贡献一己之力」，协助这个受战争摧残的国家重获和平。萧兹并未进一步具体说明。

萧兹说：「阿塞德以残酷手段压迫自己人民，他的良知要为无数条性命负责。」

● 阿拉伯联合大公国：叙国人民需共同努力

阿拉伯联合大公国总统的外交顾问加尔加希（Anwar Gargash）呼吁叙利亚人应该合作，以避免陷入混乱的漩涡。

加尔加希说：「我们期盼叙利亚人共同努力，不再重演混乱局面。」

● 英国：建立和平稳定的叙利亚

英国首相施凯尔（Keir Starmer）呼吁建立一个和平稳定的叙利亚，并强调应保护平民和少数族群。

施凯尔今天抵达阿拉伯联合大公国时表示，他正在「与区域盟友进行对话」，并称阿塞德倒台是「一个真正的机会」。

● 欧盟：保障所有少数民族

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）同样表示，欧盟将协助重建「一个保障所有少数族群的叙利亚国家」。

欧盟外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）称阿塞德垮台为「一个正面且期待已久的发展」，并认为这「也显示出俄罗斯和伊朗这两个阿塞德最大后盾的弱点」。

● 以色列：打击伊朗

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）称阿塞德被推翻为「伊朗邪恶轴心的核心环节」被击垮。

他表示，阿塞德垮台是以色列对伊朗和黎巴嫩什叶派基本教义军事和政治组织真主党（Hezbollah）「施加打击引发的直接结果」。

● 乌克兰：不要依赖蒲亭

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）对阿塞德的下台表示欢迎，并说依赖俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的独裁者注定会垮台。西比哈同时强调，基辅力挺叙利亚人民。