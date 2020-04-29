此内容发布于2020年4月29日 下午3:30

2019冠状病毒病Covid-19已导致世界许多国家和地区相继面临口罩短缺困境。 (Keystone)

新冠病毒疫情危机期间，防护口罩业已在世界很多地区成为奇货可居的稀缺物资。数十位研究人员现已携手为瑞士配备充足的口罩供应，以应对新冠病毒蔓延和未来可能再度暴发的疫情。



由分别来自瑞士联邦材料试验和科研研究所(EMPA)、苏黎世联邦理工学院(ETHZ)、洛桑联邦理工学院(EPFL)以及施皮茨实验室(Spiez laboratory)共计约30位研究者，以及瑞士纺织工业协会(Swiss Textiles industry association)旗下200家左右的本土企业日前联合成立了一家全国联盟，以协力参与一项名为“可重复使用口罩”(ReMask)的研究项目。

该项目的目的，是开发多款新型面部防护装备，以及在现有防护口罩的基础上实现可重复使用的多项新技术。据悉，该联盟目前正积极致力于开发符合三大关键标准的“民用口罩”(即非医用口罩)：



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“我们正尽力达到液体阻隔-包括阻隔血液、体液等方面的防护标准，同时也要实现对咳嗽时产生的非常细微的飞沫的阻隔，”瑞士联邦材料试验和科研研究所仿生膜与纺织品实验室主任René Rossi解释道：“除此以外，口罩还必须达到一定的舒适度。”



避免佩戴自制口罩



该项目的核心目标，是开发出针对可重复使用口罩的相关技术。



“有些口罩质量非常高，即便把它们的防护效果减半，它们也依然能达到防护口罩技术要求标准，”施皮茨实验室的研究员Gilles Richner介绍说。



此次项目的另一个目标，则是劝阻民众不要自制口罩：“我们希望能够阻止民众拿棉质T恤衫、自行制作’假口罩‘、’仿真口罩‘，我们都清楚，棉质T恤衫做的口罩，没有任何防护作用，"Rossi表示。



研究人员期待通过”可重复使用口罩“项目，能帮助瑞士在当前和未来长期情况下解决民用口罩短缺问题。





swissinfo.ch/ds

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