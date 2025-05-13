台剧「零日攻击」敲响中国侵略威胁警钟

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（法新社台北13日电） 台湾电视剧「零日攻击」碰触敏感台海议题，描述台湾在中国解放军实施军事封锁下，银行关门、民众携家带眷逃亡、假新闻满天飞、国军蒙受攻击，引发全台恐慌的景况。制作单位希望藉此示警，中国侵台的风险真实存在。

制作单位将中国对台采取军事行动可能造成的混乱局面跃然电视萤光幕，希望「唤醒」人们正视中国侵台的威胁。

北京长期以来誓言要统一台湾，必要时不排除动用武力。

台湾影视圈一直回避处理这个题材，原因不在于担心夸大台海紧张情势，而是害怕遭到举世最大华语��场中国封杀。

导演罗景壬是该剧10位导演其中之一。他表示，乌克兰战争、亲中的中国国民党有重整旗鼓之势、中国对台影响力日增，在在凸显已不可继续对这个问题视而不见。 「零日攻击」剧本于2022年开始发想，罗景壬回忆说：「世界各地的媒体当时都在讨论台湾海峡恐怕会是下一个战场。」

「一群人全因同一件事而忧心忡忡，决定一起采取行动，是这样开始的。」

「零日攻击」的英文片名是Zero Day（第零日），「第零日」意指中国解放军登陆台湾的那一天。「零日攻击」全剧10集故事独立，定今年首播。

在预告片中，共军以一架共机在台湾附近海域失踪、搜寻飞行员为由而包围台湾，剧情描绘全台陷入混乱的景况：台湾网路上充斥着中国造假的新闻、提款机无法操作、股��崩盘、民众携家带眷想要躲避战乱。剧中的总统透过电视演说敦促民众「团结」，强调「没有自由就不是台湾」。

「零日攻击」制作人郑心媚表示，她希望「唤起台湾民众对于迫在眉睫战争威胁的意识」，并且向国际社会重申台湾不是中国一部分。

她说：「我们必须告诉世人，我们有不同的政治体制，我们是一个自由民主的国度，我们选出自己的总统。因此一旦中共政权进犯，那不是内战，而是侵略。」