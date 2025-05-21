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台湾执政党5党员涉共谍案 遭开除党籍

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（法新社台北21日电） 台湾执政党民进党多名党工、助理涉入共谍案，民进党中评会主委赖瑞隆今天说，中评会今天达成一致决议，将5名涉案党员予以除名并开除党籍，以正视听、捍卫党纪与国家安全。

前立法院长游锡办公室助理盛础缨、国安会秘书长吴钊燮担任外交部长时的秘书何仁杰、总统府总统办公室前谘议吴尚雨、民进党民主学院前副主任邱世元，以及新北市议员李余典前特助黄取荣涉共谍案，5人都已被民进党地方党部除名，并报党中央处分。

民进党中评会今天开会，赖瑞隆会后表示，当前国际情势严峻，台湾正面临中共威胁，国内各党派都应团结一致，共同守护台湾的国家安全，以及自由民主的普世价值。涉案者行为不仅触犯法律，更明显违反民进党纪律与核心价值。中评会对于伤害国家违纪行为绝不接受，民进党是守护台湾的第一品牌，面对中共的利诱威胁，所有党员都应严守法律党纪，以国家利益至上，伤害台湾行为绝不宽贷、绝不接受。

赖瑞隆指出，根据「民主进步党纪律评议裁决条例」第38条规定「党员之其他违纪行为，得依情节轻重，应予除名以下处分。」这次经中评会一致通过，决议将5名违纪党员邱世元、黄取荣、何仁杰、吴尚雨、盛础缨全数予以除名开除党籍，展现维护清廉捍卫民主的坚定决心。

赖瑞隆强调，中共渗透收买台湾共谍，窃取台湾国家机密，这是对台湾非常恶意的行为，也是所有台湾人民都不能接受的。

赖瑞隆说，呼吁所有人民以及朝野政党，面对中共全力渗透利诱要统一台湾，让台湾失去自由民主，全台湾人民都应团结一致对抗中共的渗透利诱统一野心，共同守护台湾国家安全，共同守护台湾的自由民主。

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