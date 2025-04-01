台湾若遭侵略 菲律宾参谋总长：菲国难置身事外

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（法新社马尼拉1日电） 菲律宾参谋总长布劳纳（Romeo Brawner Jr.）今天表示，如果邻近的台湾遭「入侵」，菲律宾「无可避免」将被卷入冲突。他还示警，中国正试图渗透菲国军队和其他机构。

布劳纳发表上述评论之际，中国军方今天展开对台大规模军事演习。

布劳纳训示驻守在吕宋岛北部的部队：「开始规划行动以因应台湾可能遭到入侵。」

他说：「因为台湾一旦有事，菲律宾无可避免将被卷入其中。」他并未明确指出可能的入侵者。

「身为菲律宾武装部队成员，我们应具备一种正确的思维，那就是我们已经处于战争状态。」

他指出，菲国军方的职责之一是「营救」约25万名在台湾工作的菲律宾人。他并未说明军方将如何执行这项任务。

布劳纳还表示，菲律宾将与美国盟友在菲国北部举行大规模联合军事演习，预定21日展开。

他指出：「这些地区是我们认为可能会遭到攻击的地方；我不想危言耸听，但我们必须有所准备。」

菲美签有共同防御条约。最近几个月，菲律宾船只在南海争议水域与中国船舰发生多次对峙。

北京声称几乎整个南海都是其领土，然而国际仲裁裁决其主张毫无法律依据。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）上周访问马尼拉时表示，「朋友必须肩并肩吓阻冲突」，「确保南海航行自由」。

布劳纳指出，预定21日登场的「肩并肩」（Balikatan）联合军演中，美菲部队将进行一次「全面实战测试」，「检验过去几年来所制定的所有计画、战略原则与作战程序」。

他强调：「做好万全准备，至关重要。」

此外，布劳纳并指控，「共产中国已经在我们国家展开统战工作」。

「他们已经渗透到我们的机构、学校、企业、宗教团体，甚至我们军队的内部。」不过，他并未透露具体细节。

他还表示，菲律宾正遭受「网路战、资讯战、认知战和政治作战」的威胁。

对于这些指控，中国驻菲律宾大使馆未立即回应置评请求。

菲律宾最近几周逮捕多名中国嫌疑犯，他们被控对菲国军事基地、海军军舰以及海岸防卫队船只进行监视。