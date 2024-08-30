台风珊珊袭日本 已酿百人死伤

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（法新社东京30日电） 登陆日本前被认为接近「历年最强等级」的今年第10号台风珊珊，至今已在九州地方等地酿百人死伤。由于威力持续减弱，日本气象厅预测珊珊可能会在9月1日上午前转为热带低气压。

截至今天上午10时止，如果包括8月27日因暴雨发生的爱知县土石崩落重创民宅酿3死2伤在内，跟珊珊有关的灾情已造成4人死亡、96人受伤及1人下落不明。

关东地方南部从昨晚开始降下大雨，神奈川县小田原市到今天上午8时50分止的24小时累计雨量高达314.5毫米，是当地往年8月一整个月雨量的1.8倍。

在东海地方的静冈市，截至今天清晨5时40分止的72小时累计雨量也多达515.5毫米，是往年8月一整个月雨量的2.7倍之多。

关东地方及东海地方降下破纪录大雨，也造成部分地区淹水灾情频传。

突发大雨也打乱日本各地陆空交通。JR东海公司表示，虽然往来东京大阪的东海道新干线，今天从首班车起全线停驶，但名古屋站到新大阪站区间已从上午10时左右起恢复行驶；至于东京站到名古屋站区间仍维持全天停驶。

九州新干线今天全线停驶；西九州新干线虽然今天也从首班车起全线停驶，但只要能确认安全无虞，将减班复驶。

山阳新干线的广岛站到博多站区间今天从首班车起停驶，至于新大阪站到广岛站区间则大幅减班行驶，也无法和东海道新干线直通运转。新大阪站到博多站区间明天仍可能继续停驶。

而在北陆新干线方面，受到东海道新干线停驶影响，旅客多转搭北陆新干线，因此JR东日本将在今天下午加开东京站到敦贺站的临时加班车。

东海道新干线昨晚受到大雨及台风影响，取消东京站到新大阪站区间所有列车行驶，考量无法抵达目的地的旅客可能无处下榻过夜，因此从昨晚到今晨也特别提供让旅客在列车上过夜的「列车饭店」，总计有约700人使用。

在空中交通部分，日本航空（Japan Airlines）今天总计取消287个国内线航班；全日本空输（All Nippon Airways）也取消346个国内线航班。

至于明天的国内线航班，日航已决定取消9个航班、全日空也决定取消33个航班。

另外，包括捷星日本航空（Jetstar Japan）、天马航空（Skymark Airlines）及空之子航空（Solaseed Air）等，也分别取消部分航班。