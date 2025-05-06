叶门首都沙那机场周边遇袭 以色列报复飞弹攻击

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（法新社沙那／耶路撒冷6日电） 叶门什叶派激进团体青年运动叛军所属媒体指出，以色列和美国今天对首都沙那机场进行攻击。以军稍早曾敦促平民撤离这座机场周围地区。

伊朗支持的青年运动（Houthi）所属马西拉电视台（Al-Masirah TV）报导：「美国－以色列以一系列攻击，针对沙那国际机场（Sanaa International Airport）进行侵略。」

法新社驻沙那记者通报听闻一系列袭击，看见机场内多个地区冒出浓烟。

以色列昨天袭击叶门荷台达港（Hodeidah），回应青年运动发射飞弹落在以色列主要机场附近。以色列军方今天稍早警告民众离开沙那主要机场周围地区。

与伊朗结盟的青年运动持续攻击以色列，作为对以军扩大加萨走廊（Gaza Strip）军事行动的回应，双方紧张关系已然升级。

以色列军方稍早刊发沙那国际机场周围地区的地图，并且表示：「不进行撤离让你自己身陷险境。」

据青年运动营运的卫生部，以色列昨天对荷台达港附近展开袭击，造成4人丧生、39人受伤。

一枚青年运动发射的飞弹落在以色列主要国际机场班古里昂机场（Ben Gurion Airport）附近，导致欧洲和美国航空公司取消飞特拉维夫（Tel Aviv）的航班数天。以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言报复。