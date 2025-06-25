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同意美公民过境撤离伊朗 卢比欧感谢土库曼合作

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（法新社华盛顿24日电） 以色列对伊朗发动空袭后，土库曼允许美国公民经由其境内撤离，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天对土库曼表示感谢，并承诺将与这个威权国家合作。

土库曼是全球最封闭、最具威权色彩的国家之一。官员表示，土库曼起初对于是否允许美国公民过境犹豫不决，但在美方多次呼吁后，土库曼上周末同意开放边境。

美国国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）说，卢比欧在与土库曼外长梅烈德夫（Rashid Meredov）的通话中「感谢土库曼合作」。

布鲁斯表示，卢比欧说他「期待与土库曼进一步发展伙伴关系，包括扩大经济与商业往来」。

由于美国与伊朗没有外交关系，美国虽已安排从以色列撤侨的班机，但在伊朗提供协助的能力有限。

另一名国务院官员表示，身处伊朗的美国人大多是双重国籍，自以色列于6月13日发起军事行动以来，已有数百人离境。

这名官员说，约有200名美国人表达希望经由与伊朗接壤、共享长达1148公里边境的土库曼离境，但目前实际通过的人数仅「数十人」。

这名官员匿名表示：「我们正在通知所有想从伊朗前往土库曼的美国公民…边境已经开放了。」

由于无法透过搭机撤离，大多数人选择经由亚塞拜然离境，也有些人经由亚美尼亚和土耳其。

美国总统川普本月稍早在打击移民政策上再出重手，几乎全面禁止伊朗公民入境，并对土库曼公民入境美国施加部分限制。

国务院官员表示，即便是美国公民的亲属，只要是伊朗公民，离境后仍适用于这些签证限制。

川普昨天宣布以色列与伊朗达成停火，但仍有违反协议的情况发生。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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