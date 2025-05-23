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哈佛大学被禁招国际生 已对川普政府提告

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（法新社纽约23日电） 美国总统川普与哈佛大学（Harvard University）的纷争加剧，川普昨天撤销这所全球知名学府招收外国学生的权利后，一份法庭文件显示，哈佛大学今天对川普政府提起诉讼。

哈佛大学在向美国麻萨诸塞州联邦法院提交的诉讼文件中写道：「哈佛大学行使自身受到宪法第一修正案保障的权利，拒绝政府掌控哈佛大学治理、课程及『教职员生意识形态』的要求后，这明显是政府对哈佛大学采取的最新报复行动。」

美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）在日前写给这所常春藤盟校（Ivy League）的信中表示：「哈佛大学的学生及交换访客登录系统（SEVIS）计画认证已被撤销，立即生效。」SEVIS是让外国学生获准在美就学的主要系统。

哈佛大学随即抨击这项措施「违法」，将对校园和国家整体造成「严重伤害」。

根据哈佛大学统计，2024到2025学年招生总数中，约27%是外国学生，近6800人。

川普声称哈佛大学是反犹太主义和「觉醒」自由意识形态的温床，要求校方接受招生和聘雇方面的监督，却遭到拒绝，令他极为不满。

川普上月扬言，若私立的哈佛大学不同意政府要求，接受外部政治监督，将不得招收外国学生。

他本月初曾在自家社媒「真实社群」（Truth Social）发文宣布取消哈佛的免税地位，并称这是哈佛活该。

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