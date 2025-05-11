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哈玛斯公布新影片 以色列人质疾呼结束加萨战争

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（法新社耶路撒冷10日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）武装支翼今天发布的影片显示，加萨走廊（Gaza Strip）仍有两名以色列人质活着，其中1人呼吁终结这场19个月的战争。

法新社报导，以色列非营利组织「人质及失踪家庭论坛」（The Hostage and Missing Families Forum）证实这两人的身分，分别是博赫博特（Elkana Bohbot）和欧哈纳（Yosef Haim Ohana）。他们是2023年10月7日哈玛斯袭击以色列期间遭掳走的。

哈玛斯2023年突袭以色列，以色列旋即对哈玛斯控制的加萨发动攻击，掀起战争。

哈玛斯旗下武装团体「艾兹丁・卡萨姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）发布一段日期不明的3分钟影片，当中36岁的博赫博特看得出来十分虚弱，身上裹着毯子躺在地上。

另1名人质，24岁的欧哈纳以希伯来语呼吁以色列政府结束加萨战争，确保其余俘虏都能获释。他的话与哈玛斯先前发布影片中其他人质所言类似，这些人可能是在胁迫之下出声。

博赫博特的家人声明说，这两人「在大声呼救。尽管以色列全部的人都听到他们的呼喊，但少数决策者却拒绝倾听」。这番话呼应外界批评，指控以色列政府未能带回所有人质。（译者：纪锦玲）

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