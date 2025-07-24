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哈玛斯回应60天停火提议　杜哈谈判逾2周仍无果

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（法新社加萨市24日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）今天证实，已对以色列提出在加萨实施的60天停火协议作出回应。此前双方在卡达进行了超过两周的间接谈判，但始终未能达成休战共识。

哈玛斯在通讯应用程式Telegram上发表声明表示：「哈玛斯刚刚向调解员提交了哈玛斯及巴勒斯坦各派别对停火协议的回应。」

一名熟悉杜哈谈判进展的巴勒斯坦消息人士表示，哈玛斯回应内容包含对部分条款的拟议修正，涉及救援物资的进入、以色列军队应撤离区域的地图，以及确保战争永久结束的保障机制。

双方谈判人员一直在杜哈与调停员举行间接会谈，试图就休战协议达成共识，以让以色列人质得以获释。

然而，杜哈谈判已拖延了超过两周，迄今仍未取得突破，以哈互相谴责对方不愿在关键要求上让步。

对以色列而言，瓦解哈玛斯的军事与治理能力为不容协商的，而哈玛斯则要求明确保证持久停火、以色列军队全面撤离以及援助物资自由进入加萨。

以色列政府发言人门瑟（David Mencer）告诉记者：「以色列已同意卡达的提议以及（美国特使）魏科夫（Steve Witkoff）的更新版提案，但哈玛斯拒绝。」门瑟补充，以色列谈判团队仍在杜哈，协商也持续进行。

美国表示魏科夫本周将前往欧洲，就可能的停火协议和援助走廊展开会谈。（实习编译：杨佳臻/核稿：张晓雯）

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