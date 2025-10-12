哈玛斯：13日上午开始释放以色列人质

（法新社加萨市11日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯一名高层官员今天表示，在美国总统川普于埃及主持中东和平计画国际峰会前，哈玛斯将从13日上午开始释放被关押在加萨的以色列人质。

根据和平协议第一阶段，哈玛斯（Hamas）将释放俘虏，藉以交换近2000名巴勒斯坦战俘。哈玛斯2023年10月7日对以色列发动致命攻击，引爆加萨战争。

以色列认为在哈玛斯突袭行动中被俘的人质，有20人幸存。

哈玛斯官员哈姆丹（Osama Hamdan）接受法新社采访时表示：「根据已经签署的协议，将按计画于13日上午展开换囚行动。」

埃及总统府今天表示，美国总统川普与埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）13日将在红海度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）共同主持加萨和平峰会，预计超过20国领袖将出席。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）、英国首相施凯尔（Keir Starmer）、义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）、西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）皆已确认将出席。

目前尚不清楚以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否会现身；巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）则已表示不会参与。

埃及总统府指出，这场峰会意在「终结加萨走廊（Gaza Strip）的战争，强化中东和平与稳定的努力，开启区域安全及稳定的新时代」。

尽管看似取得突破，调解官员仍面临棘手考验，即确保达成一项长期政治解决方案，让哈玛斯交出武器并放弃对加萨的统治。

哈玛斯政治局成员巴德兰（Hossam Badran）说，川普和平计画的第二阶段「包含许多复杂性与困难度」,另一位要求匿名的哈玛斯官员则表示，解除武装是「不可能」的事。（编译：刘文瑜）