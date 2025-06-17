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哥伦比亚总统候选人遇袭头部中弹 情况极度危急

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（法新社波哥大16日电） 哥伦比亚总统候选人乌力贝（Miguel Uribe）本月稍早在首都波哥大造势时遭枪击，头部中弹。医师团队今天说，他的情况「极度危急」。

39岁保守派参议员乌力贝本月6日发表造势演说时，头部中了两枪，腿部中了一枪，涉嫌犯案的枪手年仅15岁。

乌力贝中弹后被送医治疗至今，正努力活下来。

医师团队今天凌晨做完一场阻止内出血的紧急手术后说，乌力贝的情况已恶化。

医师伏尔佩（Adolfo Llinas Volpe）说：「手术结束了，他的情况极度危急。」据说乌力贝「持续脑水肿，还有难以控制的颅内出血」。

乌力贝隶属民主中心党（Democratic Center），去年10月宣布有意参加2026年5月总统大选。民主中心党由右翼前总统艾尔伐罗．乌力贝（Alvaro Uribe）创立，两人虽同姓，但无亲属关系。

这起枪击案令人担忧哥伦比亚重回1980年代和1990年代的暴力时期，当时政治暗杀和炸弹攻击层出不穷。

乌力贝的母亲是知名记者黛安娜．杜尔拜（Diana Turbay），她遭毒枭艾士可瓦（Pablo Escobar）的贩毒集团绑架后撕票。乌力贝的祖父是前总统胡立欧．西萨．杜尔拜（Julio Cesar Turbay），他于1978年到1982年统治哥伦比亚。

数以千计哥伦比亚人昨天在大城市游行，对这起攻击案表达愤怒，并要求和平。

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