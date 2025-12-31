哥伦比亚总统：美军空袭委内瑞拉毒品工厂

2 分钟

（法新社波哥大30日电） 哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）今天表示，美国轰炸位于委内瑞拉港口城市马拉开波（Maracaibo）的一座疑似古柯硷工厂。

裴卓在社群媒体X上表示：「我们知道川普轰炸位于马拉开波的一座工厂，我们担心该工厂当时正在将古柯膏加工成古柯硷。」就在前一天，川普才证实美国攻击委内瑞拉一处将毒品装载至船只的区域，但目前仍不确定两方所指的地点是否为同一地点。 裴卓在该篇长文中指出，该设施是由哥伦比亚游击叛乱组织全国解放军（ELN）所运作。全国解放军控制紧邻委内瑞拉边界、生产古柯硷的卡塔通博（Catatumbo）地区部分区域， 他写道：「这纯粹是全国解放军所为。全国解放军凭着走私行径与思想教条，允许外力入侵委内瑞拉。」 川普昨天表示，美国攻击了「他们将毒品装上船的码头区域」。 委内瑞拉政府尚未针对这起地面袭击事件发表任何官方评论。 川普政府持续加大对委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）的压力，指控他经营毒品走私集团，并实施油轮封锁。

华府还在加勒比海与东太平洋地区，针对涉嫌运毒的船只发动超过30次打击，造成100多人死亡。