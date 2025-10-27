喀麦隆大选官方结果出炉 现任总统毕亚赢得第8任期

（法新社雅恩德27日电） 中非国家喀麦隆总统大选的官方结果出炉，尽管高龄92岁的现任总统毕亚几乎未在选战公开现身，掌权长达43年的他仍成功赢得第8次任期。毕亚目前是全球年纪最长的在任国家元首。

喀麦隆宪法委员会（Constitutional Council）今天宣布，毕亚（Paul Biya）赢得53.7%选票，击败以35.2%得票率位居第2的对手贝克瑞（Issa Tchiroma Bakary）。

贝克瑞迅速回应，公开谴责当局宣布毕亚胜选，他告诉法新：「这根本不是选举，而是化装舞会，我们无疑赢得选举。」

贝克瑞先前已自行宣布胜选，并呼吁民众举行示威抗议。

本月12日投票日前，毕亚其余11名对手亲自跑遍喀麦隆全国拉票，毕亚的竞选活动却多在网路上进行。

毕亚上月27日才在社群媒体发布影片展开争取连任的活动，但批评者指这支影片充满人工智慧（AI）生成影像。

他也每天在社群媒体X平台发布自己的旧照及略加改写的语录，直到选战进入最后阶段才在极北区（Far North Region）马鲁阿（Maroua）首度现身造势，那里长期被视为他的票仓。

毕亚首次于1982当选总统时，美国时任总统雷根（Ronald Reagan）当政的时代才开始不久，冷战还要近10年才会结束。

身为喀麦隆1960年脱离法国统治独立以来的第2任总统，毕亚以铁腕统治国家，亲自任命或解雇重要官员，严厉镇压所有政治和武装反对势力。

尽管毕亚曾长期活跃于外交领域并备受尊敬，他的领导方式近年已引起联合国与西方国家批评。