国会拿下最多席次 克罗埃西亚执政党筹组政府仍难

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（法新社克罗埃西亚首都萨格勒布17日电） 在克罗埃西今天举行的国会大选中，保守派执政党几乎确定会赢得最多席次，但仍不足以直接筹组政府。

克罗埃西亚国会共151席，超过90%投票所开出的结果显示，现任总理普兰科维奇（Andrej Plenkovic）所属的「克罗埃西亚民主联盟」（Croatian Democratic Union, HDZ）赢得其中60席。克罗埃西亚民主联盟在2020年前一次大选中拿下66席。

以「克罗埃西亚社会民主党」（Social Democratic Party of Croatia, SDP）为首的中间偏左联盟赢得42席。

普兰科维奇今晨在萨格勒布（Zagreb）告诉支持者说：「克罗埃西亚民主联盟连续第3次令人信服地赢得国会选举。」

他说，克罗埃西亚民主联盟将于18日上午主导跨党谈判，以筹组新政府。

克罗埃西亚社会民主党领导人葛宾（Pedja Grbin）坦承，选举结果并非他们乐见，但这「表明人们想要改变」。

他在萨格勒布的党部说，「一切还没结束」，并宣布将于18日展开有关选后可能结盟的谈判。

右翼民粹主义派的「家园运动」（Homeland Movement）赢得14席，名列第3。

政治分析家西佩克（Tihomir Cipek）告诉Nova TV，筹组新政府「将经历一段非常艰难的谈判过程」。