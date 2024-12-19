不再向以色列出售武器？瑞士将举办中东会议

以色列政府继续受到来自本国民众和联合国的压力。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

明年3月，瑞士将发生一件大事：在联合国的要求下，瑞士将邀请日内瓦公约的签署国参加一场中东会议。这个会议可能会产生相当大的政治影响。下面就一些最重要的问题做出解答。

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1. 联合国大会授权瑞士组织一次第四《日内瓦公约》会议-为什么？

瑞士是保存《日内瓦公约》的地方，这意味着瑞士保存着这些国际条约的原件，并为缔约国提供服务，保障公约的公正性。

1949年签订的4份《日内瓦公约》及其附加议定书中包含了保护战争中人员的规定。

这些公约构成了国际人道主义法的基础。保护未参与敌对行动的人员，包括平民、医护人员、伤员、病人和战俘。

所有联合国196个成员国都批准了日内瓦公约。国际人道主义法也适用于巴勒斯坦领土，因为这些领土处于军事占领之下。

在瑞士召开一次会议能否扭转中东局势？这并不是历史上第一次这样的会议。 Keystone Pool / Urs Flueeler

去年7月，国际法院(IGH)应联合国大会的要求发表了一项鉴定结果，裁定以色列自1967年以来一直留在包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土的行为，是非法的，必须尽快离开。

为了针对实施国际法院这一裁定所需措施进行讨论，去年9月联合国大会决定组织一次关于第四《日内瓦公约》的会议，该公约的主旨在于保护平民。

这是因为《日内瓦公约》缔约国有义务确保这些协定受到遵守。瑞士接受委托，在六个月内召开会议。

在联合国具有观察员身份的巴勒斯坦国向联合国大会提交了会议申请。11月初巴勒斯坦驻纽约联合国大使里亚德·曼苏尔(Ryad Mansouraaa)在日内瓦对媒体说：”我们希望瑞士能根据国际法院的意见召开会议。”

然而，瑞士对此似乎并不情愿，在针对该申请进行投票时，瑞士投了弃权票。

2. 瑞士为什么在2024年9月对此投弃权票？

瑞士对国际法院的法律鉴定提供了帮助并予以支持，在表决后的声明中表了态。

“以色列自1967年以来一直占领巴勒斯坦领土，其非法性毋庸置疑。因此以色列必须撤出，恢复政治平静。”

瑞士投弃权票的理由是，申请的某些内容超出了国际法院鉴定的范围。例如，以色列撤出巴勒斯坦被占领土的12个月期限太短，这点在国际法院的鉴定中未曾提及。

然而，弃权绝不会影响瑞士在整个巴勒斯坦被占领土维护国际人道主义法的行动。

“作为这些公约的保存国，瑞士将履行决议中的任务。联邦外交部计划在2025年3月组织这次会议。会议将在日内瓦举行，在联合国大使级别内召开。”

3. 第四《日内瓦公约》的主要内容是什么？

第四《日内瓦公约》保护的是在敌国境内或被占领土上的平民。例如，该公约禁止占领国的部分人口在被占领土上定居；禁止将被保护人驱逐出境(第 49 条)。

此外，第四《日内瓦公约》还规定，占领国有义务向平民提供衣食。

如果占领国无法提供这些保障物资，则有义务接受中立的人道主义组织的支助。

4. 根据第四《日内瓦公约》的内容，以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点是非法的。但以色列是否承认它占领了包括东耶路撒冷的领土？

专家指出，这个问题没有明确的答案。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanjahu)在国际法院宣布鉴定时，表达了不接受的态度。

他在推特上写道：”犹太民族不是自己土地上的占领者，也不是我们永恒首都耶路撒冷及我们的历史家园犹地亚和撒马利亚(约旦河西岸)的占领者。”

然而，国际法专家认为这种解释并不令人信服。“这是带有政治动机的行径，如果这一地区是被占领的，那么在此居住就是不合法的，” 日内瓦大学国际法名誉教授马尔科·萨索利(Marco Sassòli)告诉瑞士资讯SWI swissinfo.ch。

以色列最高法院一直在这片自1967年以来占领的领土运用占领法。然而，以色列历届政府都宣称这不是占领，第四《日内瓦公约》不适用于这片领土。

另一方面，以色列于1980年正式吞并了1967年占领的耶路撒冷东部地区，而国际社会绝大多数国家并不承认这一吞并行为。联合国安理会于1980年宣布这一做法无效。联合国安理会也宣布1980年的兼并是无效的。

5. 这是第四《日内瓦公约》缔约国在此前提下召开的首次会议吗？

不是，1999年、2001年和2014年已就此问题召开过三次会议。 在前两次会议上，各国重申第四《日内瓦公约》适用于包括东耶路撒冷在内的被占领土。

2014年的会议是在加沙地带发生“50天战争”之后召开的。会议通过了一项一致决议，即非政府组织必须遵守国际人道主义法；以色列在被占领土修建隔离墙是非法的，平民必须受到保护。

瑞士代表团出席关于修订1949年8月12日的第四《日内瓦公约》的外交会议。 Archives Cicr (Dr)

现在计划召开的会议还会讨论其他议题。日内瓦大学国际法名誉教授马尔科·萨索利(Marco Sassòli)告诉瑞士资讯：”因为已经有了国际法院的法律鉴定，所以现在就没有必要在会议上再讨论以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点或隔离这些领土上的巴勒斯坦人口等问题了。”

会议可望取得哪些成果？

会议结束时，虽然无法通过任何具有约束力的决议，但与会国可发表一项宣言，重申国际人道主义法的规则和缔约国的相关义务。

第四《日内瓦公约》的内容在前几次会议上已经讨论过。

国际法专家萨索利认为，国际法院的鉴定提出的问题是，缔约国应在多大程度上针对以色列违反第四《日内瓦公约》予以制裁。

会议讨论的重点是“第三国必须采取什么行动来确保该公约受到遵守”。因此，萨索利认为以色列是否参加会议并不重要。

2月，海牙国际法院院长纳瓦夫·萨拉姆(Nawaf Salam，右二)主持了关于以色列占领巴勒斯坦领土的法律后果的听证会。 EPA/Robin van

与国际法院的鉴定一致，联合国大会在决议中呼吁成员国不要承认以色列留在巴勒斯坦被占领土上的合法性。

这包括各国不得从这些领土上的以色列定居点进口商品；该决议还呼吁，如果向以色列运送的武器存在被用于巴勒斯坦被占领土的可能性，则应立即停止向以色列运送武器。

国际法院有关中东冲突的专家意见 2024年7月19日，海牙国际法院就以色列占领包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦领土的法律后果发表了鉴定意见。 联合国大会已于2022年12月要求联合国最高法院发表意见。国际法院在鉴定中指出，以色列在巴勒斯坦领土上的驻留违反了国际法。 法院呼吁以色列停止在被占领的约旦河西岸和东耶路撒冷修建定居点，并尽快结束对这些领土和加沙地带的“非法”占领。 按照这一鉴定，以色列2005年从加沙地带撤出并不意味着结束对该领土的占领，因为以色列对加沙地带行使着有效控制。 这与联合国和红十字国际委员会之前的意见是一致的。法院的意见虽不具有法律约束力，但却具有政治影响力。 自1967年的“六日战争 ”以来，以色列在约旦河西岸和东耶路撒冷修建了约270个定居点，约75万以色列人生活在这里。法院称这些定居点是非法的。 以色列一直否认违反国际人道主义法。法院呼吁以色列撤出定居点，并对占领造成的损失向巴勒斯坦人做出赔偿。 国际法院还指出，以色列的政策等同于对大部分巴勒斯坦被占领土实施兼并，这违反了国际法。以色列对被占领土的任何部分都没有主权。 以色列声称对整个耶路撒冷拥有主权，它于1967年征服了耶路撒冷东部。以色列认为耶路撒冷是他们不可分割的首都，而国际社会的大多数国家都拒绝接受这一说法。 报告还将以色列对被占领土上的巴勒斯坦人施加的限制形容为系统性歧视，包括基于宗教或族裔血统的歧视。 以色列非法开采巴勒斯坦人的自然资源，侵犯了他们的自决权。 法院建议其他国家避免采取有利于维持当前局势的措施。

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(编辑：Imogen Foulkes/gw/ts/livm, 编译自德文：杨煦冬/gj)