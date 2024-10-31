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全球流通枪支数量超过10亿

逾十亿武器在全球流通
RTS

随着世界各地武装冲突的增加，武器贸易额也持续增长。犯罪暴力的主要工具-即所谓的小型及轻型武器-越来越多地被转移流通。暴力升级之下，平民也开始拿起武器。

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这可谓是名副其实的“死亡交易”。根据《小型武器调查》(Small Arms Survey)，全世界有超过10亿件小型和轻型武器在流通。这个数字在二十年间翻了一番。“我们可以看到，全球武器库存每年都在增长。仅在美国市场，每年就有1300万件新武器被生产出来。”上述研究的数据分析主管Nicolas Florquin在“地缘政治”(Géopolitis)的节目中评论。这家位于日内瓦的研究机构隶属于日内瓦国际关系及发展高等学院，专门调查非法武器流动和武装暴力，旨在为决策者提供数据。

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全球灾难

这些轻型武器便于携带，易于隐藏，往往不会被人发现。而且，其中80%掌握在平民手中。例如，在墨西哥，每年约发生3万起凶杀案，其中大部分使用到枪支。面对这些犯罪组织，一些公民决定武装自己。在此背景之下，墨西哥有1’300多万件未登记的武器处在流通中。

根据联合国毒品和犯罪问题办公室的估算，北美洲是全世界缉获枪支的主要来源地，其次是欧洲、近东及中东。这些武器中有很大一部分原计划运往中美洲、南美洲、近东和中东。

“在过去20年中，生产商更加多样化，“Nicolas Florquin解释说，”情况不再单纯是在北方生产，出口到南方。其他地区-比如中东、拉丁美洲、中美洲甚至非洲-也有武器制造商。”

联合国数据显示，手枪是世界上被缉获最多的枪支类型(39%)，其次是步枪(25%)、霰弹枪(18%)、左轮手枪(14%)、机枪(3%)和机关枪(1%)。

联合国数据显示，手枪是世界上被缉获最多的枪支类型(39%)，其次是步枪(25%)、霰弹枪(18%)、左轮手枪(14%)、机枪(3%)和机关枪(1%)。
联合国数据显示，手枪是世界上被缉获最多的枪支类型(39%)，其次是步枪(25%)、霰弹枪(18%)、左轮手枪(14%)、机枪(3%)和机关枪(1%)。 Géopolitis / RTS

煽动战争罪

贸易的不透明性助长了冲突的升级-特别是在苏丹，该国18个月来一直处于暴力内战和人道主义危机的灾难中。根据大赦国际的一项调查，源源不断的外国武器和弹药从远方运往该国，助长着当地的冲突。

报告着重谴责了6个武器供应国：塞尔维亚、俄罗斯、土耳其、中国、阿拉伯联合酋长国和也门-其中几个国家是《武器贸易条约》的签署国或缔约国。该条约禁止向存在严重侵犯人权风险的国家转让武器-苏丹的情况就是如此。尽管联合国对苏丹西部达尔富尔地区实施了禁运，但仍有武器流入那里。

众多改装武器

在这些运往苏丹的武器中，包括用于狩猎或体育射击等民用目的的武器，也包括改装后用于杀人的刀具。大量合法生产武器的武器被改装，Nicolas Florquin并不对此感到意外。

他解释说：“有许多规避进出口管制的手段，特别是将军用武器归类为民用武器。“比如，把狙击步枪申报为体育射击用枪。这位专家介绍道，改装报警枪就是“欧盟境内非法武器的主要来源之一”。

自制武器正日益成为全球武器贸易的重要组成部分。“我们可以看到，如今这一现象呈现爆炸性增长，已经存在一系列非工业方式制造的武器。”比如，商用无人机变身为便携式制导导弹；再比如，通过3D打印机制造的武器-后者在非法武器市场上所占的份额越来越大。

Nicolas Florquin参与的一项研究显示，2023年，全球共记录了近200起使用3D打印武器的事件，其中北美110起，欧洲45起。他说：”如今，你可以通过打印一个部件(编者注：聚合物材料)，例如枪身，并在合法市场上获得其他单独配件，从而组装出高性能的武器。今年2月，法国首次捣毁了一个制造3D打印武器的秘密网络。

有限的监管

《武器贸易条约》的签订旨在规范武器转让，防止武器在其可能被用于犯罪的国家流通。该条约生效10年后，结果喜忧参半。Nicolas Florquin指出：“该条约没有制裁违反行为的机制。”只有不到一半的缔约国在规定期限内报告其武器贸易情况。“但是当缔约国将该条约纳入本国法律时，成果还是显著的。”Florquin说。迄今为止，已有115个国家批准了《武器贸易条约》，其中包括瑞士。俄罗斯和美国两大主要武器出口国均未批准该条约。

(本文由RTS与Géopolitis节目联合发布，同时发表在RTS Info，编译自法语：郭倢/xy)

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