十位杰出女性:她们如何塑造了国际日内瓦?

基蒂·庞斯(“Kitty” Cornelia Catharina Ponse),1897年生于苏门答腊,1982年逝于日内瓦。 luctorponse.org

对国际日内瓦产生深远影响的不仅有宗教改革家约翰·加尔文(John Calvin)、国际红十字会创办人亨利·杜南(Henri Dunant)这样的男性,也有不少在人文、科学、教育及艺术等各个方面作出重要贡献的女性。让我们一起了解十位塑造了该市人道主义、科学、教育及艺术遗产的杰出女性。

12 分钟

相关内容



近几年,日内瓦市以杰出女性姓名为众多街道和广场重新命名-此举旨在让更多人了解曾经书写城市历史的杰出女性,其中特别突出了几位非瑞士籍女性对日内瓦历史与影响力所做的贡献。

埃格兰泰恩·杰布是创建于1919年的“救助儿童基金会”的创始人,也是1924年《儿童权利宣言》的作者。 Creative Commons / savethechildren



埃格兰泰恩·杰布(Eglantyne Jebb,1876-1928年)是一位在英国出生的慈善家。她通过不懈地倡导儿童权益,给日内瓦和全世界留下了不可磨灭的印记。杰布出生于英国埃尔斯米尔,1919年创立了“救助儿童基金会”(Save the Children Fund),旨在帮助受第一次世界大战破坏影响的儿童,无论其国籍、宗教或种族。她在日内瓦定居后,主导成立了“国际儿童福利联盟”(nternational Union for Child Welfare),并于1924年撰写了《儿童权利宣言》(Declaration of the Rights of the Child), 这份宣言后来成为联合国儿童保护现代理论框架的基础。作为人道主义领域的先锋,杰布在日内瓦的工作彻底改变了全球对儿童福利的关注方式。



玛丽-泰蕾兹·莫雷特(Marie-Thérèse Maurette,1890-1989年)出生于巴黎,她是一位开创性的教育家,也是日内瓦国际教育领域的关键人物。她曾在伦敦学习先进的教学法,随后与他人共同创立了法国最早的幼儿园计划之一,她于1924年移居日内瓦。1929年,她成为全球第一所国际学校-日内瓦国际学校-的校长。在接下来的20多年里,她大力推广双语教育、男女同校及国际历史课程,推动以和平教育为核心、符合国际联盟理想的课程体系。战后,她的贡献扩展到全世界,包括与联合国教科文组织(UNESCO)合作编写国际历史教材等。莫雷特的创新教育方法为日内瓦留下了影响深远的遗产。

医生兼生物化学家莉娜·斯特恩于1918年成为日内瓦大学的首位女教授。 Creative Commons

莉娜·斯特恩(Lina Stern,1878-1968年)是一位在拉脱维亚出生的医生和生物化学家。她是位具开创性的科学家,并于1918年成为日内瓦大学的首位女教授。她出生于拉脱维亚利耶帕亚的一个犹太家庭,1898年移居日内瓦学习医学,于1903年获得了博士学位。斯特恩在细胞呼吸、脑功能及脑脊液方面的创新研究使她赢得了国际声誉。尽管她在日内瓦学术界的发展因反犹主义和排外主义受到限制,但她仍在苏联继续工作,领导了传染病和创伤方面的开创性研究,并成为苏联科学院首位女院士。她在晚年因斯大林政权的迫害而蒙受苦难,曾被监禁和流放,但最终得以平反,并继续为科学作出贡献。斯特恩至今仍被日内瓦所纪念,当地一座大学医院的大楼就是以她的名字来命名,以纪念她的成就。



艾尔娜·帕尔梅·达特(Elna Palme Dutt,1891-1982)是一位统计学家,她曾长期担任日内瓦国际劳工局公务员。 ILO Historical Archives, Geneva

艾尔娜·帕尔梅·达特(Elna Palme Dutt,1891-1982年)出生于英国剑桥,母亲为瑞典人,父亲为印度人。她是一位统计学家、翻译家以及在日内瓦国际劳工局(ILO)长期任职的国际公务员。她在剑桥大学学习数学和经济学,最初从事统计学研究,后于1921年加入国际劳工局。在30多年的职业生涯中,她从统计文员晋升为《国际劳工评论》主编,为推动全球劳动权利和正义作出了重要贡献。尽管成就斐然,她却一直受到性别歧视,未能升任高层管理职位。因其在人道主义领域的贡献,她被授予瑞典“Illis Quorum”勋章,该奖项表彰对瑞典文化、科学或社会的杰出贡献。她在1951年退休后,继续投身社会公益,包括将书籍转录为盲文。她的职业生涯展现了国际组织中先锋女性所取得的成就及面临的挑战。



2019年,日内瓦市与一个名为l’Escouade的女性主义协会合作,在官方的街道标志旁新增了一百块纪念女性的铭牌。 100elles / creative commons

基蒂·庞斯(Kitty Ponse,1897-1982年)是一位具开创性的瑞士-巴西籍生物学家,她在遗传学和内分泌学研究领域占有重要地位。她出生于苏门答腊,在日内瓦长大,她因在性别决定及激素研究方面的开拓性工作而闻名。20世纪40年代,她被任命为日内瓦大学的教授,对内分泌学的发展作出了重要贡献。她对两栖动物的研究为性别分化研究提供了新的视角,并因此获得多个重要奖项。庞斯的研究在国际上广受认可,她的职业生涯始终活跃于日内瓦的科学界。

俄罗斯政治活动家兼记者叶卡捷琳娜·库斯科娃致力于反对专制统治。 Creative Commons

叶卡捷琳娜·库斯科娃(Ekaterina Kouskova,1869-1958年)是一位俄国政治活动家、记者和知识分子,在反对沙皇专制及后来的苏联极权主义运动中发挥了重要作用。她出生于沙俄乌法,十几岁时便开始投身社会活动,先是接受民粹主义思想,后又转向马克思主义,最后投身于自由民主主义事业。在1917年俄国革命期间,她在多个政治运动中扮演了关键角色,倡导左翼力量的团结,并支持临时政府。由于反对布尔什维克政权,她于1922年被驱逐出苏俄,在欧洲各地流亡,最终定居日内瓦,并成为当地俄国移民社区的重要代言人,为多家俄语主要出版物撰稿,并积极讨论与苏联政权互动的策略。



安妮·露丝·吉亚吉(Annie Ruth Jiagge,1918-1996年)是加纳的一位法官和女权主义先锋,通过倡导女性权利和社会正义,在日内瓦留下了深远的影响。她在日内瓦生活期间成为多个国际组织的重要成员,尤其是在1968-1972年担任联合国妇女地位委员会主席。任职期间,吉亚吉在起草《消除对妇女一切形式歧视宣言》中发挥了关键作用,并为反对性别歧视、种族主义及种族隔离政策做出过不懈努力。

贝娅特丽斯·康苏埃洛(Beatriz Consuelo,1932-2013年)是一位出生于巴西阿雷格里港的芭蕾舞蹈家,自1964年移居日内瓦后,为当地艺术事业作出了重要贡献。她曾是库瓦斯侯爵大芭蕾舞团和日内瓦大剧院芭蕾舞团的著名舞者,退役后转向教学。1975-1999年间,她担任日内瓦舞蹈学校校长,培养了无数舞蹈人才。1980年,康苏埃洛创立了青年芭蕾舞团,为年轻人才提供了展现才华的平台。除了在日内瓦的工作外,她还参与了多项国际舞蹈比赛和教学活动。康苏埃洛因其卓越的职业生涯获得过多项荣誉,其中包括2003年的日内瓦市奖(Prix de la Ville de Genève)。



诺艾拉·鲁热(Noëlla Rouget,1919-2020年)出生于法国索米尔,是法国抵抗运动成员和犹太人大屠杀幸存者,她后来成为一名教师和著名演讲者。第二次世界大战期间,她担任法国抵抗运动的联络员,1943年被捕,后被送进拉文斯布吕克集中营。1945年获释后,鲁热移居瑞士,定居日内瓦。她始终积极分享自己的经历,反对否认犹太人大屠杀的言论,并在瑞士和法国各地的学校演讲。她在晚年的时候,坚定倡导铭记战争暴行,传承历史教训。鲁热于2020年在日内瓦去世,享年100岁。

英国护士与人道主义者雷切尔·克劳迪是国际联盟秘书处唯一担任部门主管的女性,她也因此而闻名。 Iwm (Q 7978)

雷切尔·克劳迪(Rachel Crowdy,1884-1964年)是一位英国护士、人道主义者和国际公务员,她是国际联盟秘书处唯一担任部门主管的女性,负责社会问题与鸦片贸易部门。在她的领导下,针对妇女儿童贩卖及鸦片贸易等国际问题的应对工作取得了重要进展,人道主义议题也被提升到全球政策的核心。尽管因为性别歧视,她的职位和薪酬都低于后来继任的男性,但她领导的部门被视为国际联盟的成功典范之一。离开国际联盟后,她参与了对武器贩运的监督,对西班牙内战的观察,她还积极倡导女性在联合国中的参与,巩固了她在人道主义和性别平等国际事务中的先锋地位。



(编辑:Virginie Mangin/ds,图片编辑:Helen James,编译自英语:小雷/gj)