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国际日内瓦

打破西非的月经禁忌

全球每天有超过3亿女孩和妇女处于月经期，但在西非，月经话题仍是禁忌。这种观念不仅影响了女孩的教育，也危害到女性的健康。一些非政府组织正在努力改变当地对月经的偏见。

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Rahel Osterwalder
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在加纳和多哥，国际产妇和新生儿保健协会瑞士分会(IAMANEH Switzerland)及当地非政府组织等基层机构正在努力打破文化偏见，改善月经相关的卫生条件。这些组织深入乡村，通过举办工作坊为社区赋能，教女性制作可重复使用的卫生巾，帮助她们应对卫生条件的不足。

例如，位于加纳海滨度假地布苏阿(Busua)的Obibini女孩冲浪俱乐部(Obibini Girls Surf Club)，不仅鼓励年轻女孩学习冲浪，打破性别壁垒，同时也在挑战关于月经话题的禁忌。通过这种方式，14岁的克里斯蒂娜(Christina)和其他女孩不仅学会了在大海中乘风破浪，也在了解自己身体的过程中建立起自信。

在俱乐部组织的工作坊中，她们深入学习月经健康知识，了解相关误解。其中一个被挑战的文化观念是月经期间女孩和妇女需要“隔离”，因为她们常被视为“不纯洁”或“不干净”。此外，一些非政府组织邀请男性参与角色扮演活动，从而提升他们对女性及其需求的理解和接纳程度。

(编辑：Virginie Mangin，编译自英文：中文编辑部/xy)

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