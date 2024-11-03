美国总统大选：国际日内瓦将受到何种影响？

特朗普在其第一任期内毫不掩饰他对多边主义的蔑视，尤其是，在他的决定之下，美国退出了多个联合国机构和条约。 EPA/JUSTIN LANE

唐纳德·特朗普在其第一个任期内就曾搅扰过日内瓦的各国际组织，在他执政期间，美国甚至退出了几个国际组织。他的继任者乔·拜登承诺美国将重返国际多边事务，但这一承诺并未充分体现在其行动之上。美国与国际多边体系渐行渐远，中国正努力替代美国的位置。

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国际日内瓦对特朗普的上一执政期记忆犹新：在其2017至2021的四年白宫任期内，这位共和党人对多边体系发起了一系列攻击。这位前总统认为多边体系“远离事实”、“不合时宜”，而且总体上与美国利益背道而驰。他曾猛烈抨击人权理事会，在新冠疫情期间决定退出世界卫生组织，并在世界贸易组织内部制造了一个个僵局。

他的继任者拜登上任后很快便承诺美国将重返多边主义。这位民主党人并不满足于仅仅恢复特朗普时代放弃的几项条约和机构。在日内瓦，拜登政府成功地促成了美国候选人当选数家国际组织的重要职位，其中包括国际电信联盟秘书长等。2021年，日内瓦甚至获得了组织拜登与俄罗斯总统普京会晤的机会，这次会晤旨在缓和两国间的紧张关系。

2024年6月16日，美俄两国总统在各自外交部部长陪同下在日内瓦举行了最近一次面对面的会晤。 KEYSTONE/Peter Klaunzer

然而，这些宏大的姿态并不足以让现场的观察家相信美国对多边主义的全面承诺。因为除了大肆宣扬之外，拜登对这些在第二次世界大战后创建的国际性机构并非总是予以支持。

驻日内瓦的美籍瑞士政治学家Daniel Warner说：”美国总统已经多年没有对多边体系表现出真正的热情了。特朗普毫无疑问与联合国截然对立，但说到拜登，我们其实也没有看到其政府对联合国做出过任何巨大推动。“

美国选民将于11月5日前往投票站，决定两位总统候选人-共和党人唐纳德·特朗普和民主党人卡马拉·哈里斯-的选举命运。这一选择将不可避免地对日内瓦国际会议中心这座继纽约之后的联合国第二总部产生影响。美国的影响力依然举足轻重。

“美国优先“ ：从特朗普到拜登

“我们不应该被口头辞藻所干扰，”瑞士前驻美国大使Martin Dahinden(2014-2019年任期)说，”仔细观察就可以发现，从特朗普到拜登，政策变化没有想象的那么显著，政府的更迭也没有引起震荡。”

特朗普以“美国优先”为口号，从不掩饰他处理美国与世界其他国家关系的“交易方式”。而拜登并没有真正摆脱这种外交理念。

与前任政府一样，民主党政府继续为世贸组织上诉机构新法官的任命设障，导致这个以“负责解决国家间贸易争端”为使命的机构运转不畅。美国认为，上诉机构的决定威胁到了自身主权。与此同时，拜登追随特朗普的脚步，提高了从中国进口的某些商品的关税。中国政府认为这违背了世贸组织的规则。

“我们不能忘记，美国是一个民族国家，它只关心自己的利益，而不是世界其他国家的利益。除非这些利益与美国自身的利益一致。”日内瓦国际关系及发展高等学院(IHEID)国际历史教授Jussi Hanhimäki解释说。

影响力的丧失

与上届政府一样，拜登政府在和平与安全问题上基本上绕开了联合国。在中东战争问题上，美国多次否决安理会呼吁加沙停火的决议，宁愿在联合国机构之外进行自己的谈判。

本文采访的专家一致认为，美国在多边机构中的影响力已大不如前。Daniel Warner表示，本次大选的两位总统候选人对此不以为意，而上述趋势在中东战争爆发后更加明显。

在纽约的安理会上，拜登政府的美国外交官们经常否决涉及中东问题的决议，比如在就巴勒斯坦加入联合国问题进行表决时。 EPA/SARAH YENESEL

自2023年10月以来，尽管以色列在加沙造成了众多平民伤亡，本雅明·内塔尼亚胡对联合国及其秘书长频频发难，拜登政府依然对以色列给予无条件支持，这激怒了一部分国际社会，特别是南方国家。Daniel Warner说：“联合国正面临着巨大的财政困难和合法性危机，而美国不仅没有表示支持，反而背道而驰。”

Jussi Hanhimäki警告说，如果美国进一步脱离联合国舞台，那联合国及其日内瓦各机构肯定会因此而受到不利影响。”美国在联合国系统中扮演着重要角色，尽管它也是联合国面对的最大批评者之一，“Hanhimäki指出，”如果美国完全不参与或站在对立面，那联合国将更难保持有效运作。”

有待填补的空白

美国的选举对多边体系尤为重要。从国际联盟到联合国，美国不仅是多边体系的主要发起者之一，还是其主要的财政支持者。

2023年，美国的会费占联合国及其分支机构收入的三分之一左右(28%)，德国占比为12%，而日本和中国分别为5%。

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美国资金影响的一个实例：联合国去年经历了一次流动资金危机，因为美国国会冻结了给联合国的部分付款。为了节省开支，日内瓦万国宫曾暂时关闭。

然而，一些非西方国家则很乐于看到多边秩序愈发脱离美国影响的趋势。

在日内瓦，中国迅速填补了美国退出人权理事会造成的真空。中国政府从而获得了提出自己人权观的机会。中国成功促成了决议的通过，削弱了”侵犯人权的国家应受到谴责“的观念。

“联合国不依赖于一个国家，这是一件好事，”Jussi Hanhimäki补充说，”但如果只是任凭中国取代美国，恐怕这对联合国系统来说不是好消息。另一方面，如果惯常不被关注的声音能够被倾听，那将是一大进步。“

特朗普vs哈里斯

距离美国大选日还有几天时间，候选人的民调结果不相上下，他们的外交政策优先事项仍很不明朗。

“就算两人还会发表重大宣言，也只可能会有渐进的变化，”Martin Dahinden分析道，“剧烈的改变不太可能发生了。”他认为，下届政府的外交政策将首先取决于中国和俄罗斯等大国的动向。“外交政策具有很强的连续性。毕竟国会在美国发挥着重要作用，这一点不能忘记。”

共和党人唐纳德·特朗普和民主党人卡玛拉·哈里斯都没有将外交政策作为其竞选活动的核心政题。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

美国国会的大多数席位也将在11月5日进行重新洗牌。参议院三分之一的席位(民主党占多数)和众议院所有席位(共和党占多数)都面临改选。投票箱中产生的多数票将对下一任白宫主人的实际权力产生影响。

Daniel Warner说：”很难知道特朗普会做出怎样举动。他显然是极力反对多边主义。(如果再次当选)他会比在第一任期时做得更糟糕吗？我想会的，但我不敢多想。“

说到哈里斯，接受我们采访的专家一致表示，现在还很难预测她的外交政策重点，但他们认为哈里斯的外交政策不会与拜登有太大偏离。

(编辑：Virginie Mangin，编译自法语：郭倢/xy)