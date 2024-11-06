立足瑞士 报道世界
登录
国际日内瓦
瑞士資訊–繁體版

聯合國呼籲對抗愛滋病毒以青少年女性患者為核心

班吉一家診所裡的一名愛滋病晚期患者。
班吉一家診所裡的一名愛滋病晚期患者。 Afp Or Licensors

在撒哈拉以南非洲的大部分地區，愛滋病毒仍在肆虐，女性青少年受到的影響最大。然而，單靠藥物並不能阻止愛滋病毒的傳播。歧視、暴力和貧窮為病毒提供了滋生的土壤。因此聯合國相關人員呼籲，必須找到更全面的解決方案。

此内容发布于
10 分钟

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容
通讯订阅

相关内容

通訊訂閱

如果你訂閱了我們的電子報(Newsletter)，每週你會在你註冊的信箱中收到一封免費電子郵件，內容是瑞士資訊繁體中文版報道。 現在就點擊訂閱。

更多阅览 通訊訂閱

格尼瓦利· 恩丹古(Gniwali Ndangou)生活在中非共和國首都班吉。她是一名孤兒，與她所有兄弟姊妹不同的是，她從小就要每天吃藥。她的監護人告訴她，這些藥是治療瘧疾和頭痛的。直到她17歲格尼瓦利鬧著要停藥時，她的姊姊才告訴她真相：她天生就感染了愛滋病毒。

如今，格尼瓦利在當地的「青少年性教育與資訊中心」擔任培訓師。該中心在民眾中傳播訊息，例如愛滋病檢測和愛滋病預防訊息等。在這裡，年輕女性和少女為感染病毒的同儕提供幫助，督促他們服藥並堅持治療，以阻止病毒的傳播。

格尼瓦利· 恩丹古(Gniwali Ndangou)生活在中非共和國首都班吉。她是一名孤兒，17歲的時候她從姊姊那裡知道她天生就患有愛滋病。
格尼瓦利· 恩丹古(Gniwali Ndangou)生活在中非共和國首都班吉。她是一名孤兒，17歲的時候她從姊姊那裡知道她天生就患有愛滋病。 UNAIDS

該中心挽救了格尼瓦利的生命，也是許多像她一樣必須與愛滋病毒共存的年輕人的希望。根據聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)的數據，撒哈拉以南非洲地區每週仍有3,100名少女和年輕女性感染愛滋病毒。她們感染的幾率是同齡男性的三倍。

聯合國愛滋病規劃署是由世界衛生組織、聯合國兒童基金會、聯合國教科文組織、聯合國婦女署和世界銀行等十一個聯合國組織聯合組成的機構。聯合國永續發展目標(SDGs)是到2030年消除愛滋病對公眾健康的威脅。鑑於全球部分地區的高感染率，聯合國愛滋病規劃署敲起警鐘，呼籲提供更多的醫療和財政支持。

在東部和南部非洲，15-19歲女孩的愛滋病毒感染率幾乎是同齡男孩的6倍。 20-24歲女性的感染率是同齡男性的2倍以上。86%的先天性病毒感染兒童生活在非洲。

女孩是衛生政策的重點

聯合國愛滋病規劃署性別平等與全民權利主任蘇基·比弗斯(Suki Beavers)在日內瓦接受瑞士資訊SWI swissinfo.ch採訪時說：「這些令人震驚的數字表明，我們必須將女性青少年作為工作重點，尤其是在撒哈拉以南非洲地區更是如此。」她指出，歧視、缺乏平等權利、暴力和貧困是女孩和年輕女性容易感染愛滋病毒的原因。

聯合國愛滋病規劃署性別平等與全民權利主任蘇基‧比弗斯(Suki Beavers)。
聯合國愛滋病規劃署性別平等與全民權利主任蘇基‧比弗斯(Suki Beavers)。 UNAIDS

她說：「如果人們擔心在取藥過程中會遭到逮捕，那麼他們尋求和堅持治療的意願就會大打折扣。例如，烏幹達最近嚴化了針對同性戀的法律。」

加強預防

聯合國各組織表示，單靠個別措施不足以擔保對抗愛滋病的持續性。因此，這些組織將重點放在跨部門合作上。9月，全球抗擊愛滋病、結核病和瘧疾基金會主席彼得·桑茲(Peter Sands)在日內瓦對媒體說：「抗擊疾病既是一場醫學上的戰爭，也是一場維護正義與平等的戰爭。」

比弗斯強調，永續愛滋病毒應對措施必須以愛滋病毒感染者群體為核心。除婦女和少女外，還包括吸毒者、性工作者和與男性有性行為的男性等重要族群。採取措施的目標是，讓三分之一的檢測和藥物供應工作由受影響群體承擔；80%的預防措施也應由這一群體負責實施。

聯合國組織最重視的是教育。比弗斯說：「資料證明，如果女孩能夠完成中學學業，她們感染愛滋病毒的可能性就會降低。」女孩在學校的時間每延長一年，都意味著她們未來的收入會更高。 「這是我們應該關注的一點。」比弗斯認為，修改相關規定也很重要，例如提高人們對男性家庭暴力的認識。

一名員工向一群年輕人介紹愛滋病的預防和可能的治療方法。
一名員工向一群年輕人介紹愛滋病的預防和可能的治療方法。 Boobajool.de

愛滋病規劃署正在與各國政府和民間社會合作，推廣面向撒哈拉以南非洲少女和年輕婦女的「教育+」倡議，該倡議提出要讓年輕人，特別是懷孕的女學生能夠免費上完中學。

受教育和從事體育運動能促進女孩和男孩之間的平等，並營造出無暴力的環境；此外還要保障，女孩子們不會因為感染了愛滋病毒、懷孕或被強姦而受到歧視；年輕人獲得愛滋病毒的預防和治療需要徵求父母同意的法律也要廢除。目前聯合國愛滋病聯合規劃署尚未確定實施該倡議所需的總費用。

由55個非洲國家組成的非洲聯盟支持這項倡議，15個非洲國家參與了這項倡議。這些國家包括喀麥隆、肯亞、馬拉威、塞內加爾、塞拉利昂、南非、坦尚尼亞、烏幹達和尚比亞，其他國家也對此倡議展現出興趣。

但是，債務和利息支出使許多非洲國家難以為此類計劃貢獻力量。根據聯合國愛滋病規劃署的資料顯示，安哥拉、肯亞、馬拉威、盧安達、烏幹達和尚比亞目前不得不將國內生產毛額的一半以上用於償還債務。

比弗斯說，這直接影響各國可用於性別平等、人權行動以及教育的資金，因而涉及婦女和少女在日常生活中的權利。

愛滋病議題不再列入議程

目前，全球約有4000萬愛滋病毒感染者，其中大部分(約2600萬)生活在撒哈拉以南非洲地區。聯合國愛滋病規劃署在今年9月發布的一份報告中警告說，儘管該地區自2010年以來新感染愛滋病毒的人數已經減少了56%，但如果資金投入不能保障，這一成果將無法維持。比弗斯遺憾地說：「愛滋病毒問題已不再在聯合國的議程上，氣候變遷和戰爭將這一問題擠到了後面。」

在9月底於紐約舉行的聯合國未來高峰會和聯合國大會上，聯合國愛滋病規劃署提醒與會者，愛滋病毒/愛滋病尚未被攻克。到2025年，全球將需要293億美元來防範愛滋病毒。聯合國愛滋病規劃署也呼籲國際社會，要努力將藥價控制在可支付範圍。

中非共和國鄉間的博阿利醫院。愛滋病毒呈陽性的病人可以在這裡接受治療。
中非共和國鄉間的博阿利醫院。愛滋病毒呈陽性的病人可以在這裡接受治療。 Boobajool.de

為了防止愛滋病毒感染，目前的藥物必須每天服用。而新藥來那卡巴韋(Lenacapavir)則只需每六個月注射一次。這種新針劑的好處是，女性青少年患者不必再定期去醫療機構領藥，從而減少了被親戚或熟人看到和議論的機會。然而，對於女孩和年輕女性來說，這些新型針劑太昂貴，大型製藥公司所擁有的專利也阻礙了仿製藥的生產。

發展目標

為了在2030年實現不再有新的愛滋病毒感染者和愛滋病病例的目標，聯合國愛滋病規劃署確定了幾種措施，其中包括所謂的95-95-95計劃，即：到2025年，95%的愛滋病毒感染者應該知道自己感染了愛滋病病毒；此外，到2025年，95%的確診愛滋病毒感染者應接受挽救生命的抗逆轉錄病毒治療；95%接受這種治療的人應不再具有傳染性。

比弗斯說：「永續發展目標中的『到2030年消除愛滋病對公眾健康的威脅』這項承諾是可以實現的，但前提是必須具備政治積極性和必要的資金，以及切合實際的政策和有計劃的變革。」

(編輯：Virginie Mangin/sb，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
105
81 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
10
25 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

相关内容

艾滋虽然不再是绝症……

此内容发布于 艾滋病不再是绝症，这一方面证明医药科研在进步，但同时也带来了防范意识的减弱。瑞士近些年艾滋病发病率出现减少趋势，但同性恋和双性恋男性依然是发病高峰人群。

更多阅览 艾滋虽然不再是绝症……
科研人员已对这名患者的病情缓解情况进行了调查，并希望对治愈艾滋病毒有更多新的认识。

相关内容

艾滋病毒：一名日内瓦男性似已被治愈

此内容发布于 知名科学期刊《自然-医学》(Nature Medicine)刊登的一篇文章证实，日内瓦一名感染人类免疫缺陷病毒(HIV，又称艾滋病毒)的患者已获治愈。日内瓦大学医院(HUG)周二(9月3日)宣布，该患者体内已经32个月未检测到艾滋病毒。

更多阅览 艾滋病毒：一名日内瓦男性似已被治愈

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团