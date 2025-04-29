国际特赦控以色列种族灭绝 宛如向全球现场直播

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（法新社巴黎29日电） 国际特赦组织（Amnesty International）今天指控以色列明目张胆地对加萨（Gaza）巴勒斯坦人实施「种族灭绝」，强行驱逐大多数人口，并蓄意制造人道灾难。

国际特赦组织在年度报告中指出，以色列怀有「摧毁加萨巴勒斯坦人的明确意图，从而犯下种族灭绝罪行」。

国际特赦等人权组织及一些国家指控以色列在加萨战争中实施「种族灭绝」，以色列一概否认。

国际特赦组织总会秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）在报告引言中表示：「自2023年10月7日巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）对以色列公民等犯下骇人罪行，并劫持250名人质以来，全球宛如目睹一场现场直播的种族灭绝。」

她说：「各国似乎束手无策、眼睁睁地看着以色列杀害成千上万巴勒斯坦人，根除家族数代人口，摧毁他们的家园、生计、医院和学校。」

国际特赦组织表示，他们用2024年一整年「记录下以色列犯下的许多战争罪行，包括直接攻击平民百姓和民用设施，以及不分青红皂白、大规模的袭击行动」。

国际特赦声明说，以色列的行径迫使190万巴勒斯坦人流离失所，相当于约90%的加萨人口，并「故意制造一场前所未有的人道灾难」。

声明指出，即使抗议人士在西方国家走上街头，「各国政府无论是单独行动或多边合作，皆未能采取有意义的行动来结束这场暴行，甚至迟迟未闻停火呼声」。（译者：纪锦玲）