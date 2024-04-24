国际特赦组织：二战后秩序濒临瓦解

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（法新社伦敦24日电） 国际特赦组织今天表示，世界多处战线激烈冲突，外加人工智慧（AI）快速崛起却毫无监督，导致二战后建立的世界秩序濒临「瓦解」。

国际特赦组织（Amnesty International）发布了新年度报告「世界人权现况」（State of the World’s Human Rights）。

国际特赦组织秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）同时表示：「过去12个月所目睹的一切，均指向国际间的全球系统正处于瓦解边缘。」

卡拉马尔德说：「特别是过去6个月期间，在美国袒护、保护下，以色列当局在加萨（Gaza）犯下的多项违规事件都未受监察。」她说：「美国以否决权挡下急需的停火，架空了（联合国）安理会所应作之事。」

这个全球人权监督组织表示，巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）对加萨边境的以色列社区犯下了「恐怖罪行」，但以色列发动「集体惩罚」行动作为回应。

卡拉马尔德在「世界人权现况」前言写道：「这场行动对平民和民用基础设施发动了蓄意且无差别的攻击，并拒绝人道援助来制造饥荒。」

卡拉马尔德表示，以色列的盟友均属同谋，包括那些提供以色列武装的国家。她对国际机构缺乏行动表示遗憾，并质疑「永不重演」（Never Again）的战后理想是否已经沦丧。

卡拉马尔德警告，包括俄罗斯和中国在内的其它「势力强大行动方」，也「展露出有意将1948年依规范所建立的国际秩序全盘置于险境之中」。

卡拉马尔德认为，目的在保护人类的各大国际组织，有必要采取「紧急措施」来进行振兴与改革。「我们呼吁联合国安理会紧急改革，特别是否决权的使用，使其不能用于大规模侵害人权的情况。」

她另外指出，「在这个日益凶险的世界之中，生成式AI、脸部辨识和间谍软体这类技术若在未受监管情况下日益普及并部署应用，恐有朝一日成为邪恶敌人，触犯国际法和人权的行为恐扩大并加剧到异常的境界」。

她呼吁各国政府「以强有力的立法和监管措施，因应AI技术带来的种种风险与伤害之余，也可约束大型科技业者」。