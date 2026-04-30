国际足总主席英凡提诺 伊朗将在美国参加世界杯

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（法新社温哥华30日电） 国际足总（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）今天在足总峰会开幕式上重申，伊朗将依计划在美国参加世界杯。

自美国与以色列攻击伊朗以来，伊朗能否参加本届在加拿大、墨西哥和美国举行的世界杯足球赛，一直充满不确定性。

英凡提诺曾多次表示伊朗将会参加世界杯，他在温哥华向足总会员发表谈话时，再次重申此一立场。

英凡提诺表示，伊朗会参加2026年国际足总世界杯，「而且，伊朗的比赛地点当然是在美国。」

伊朗官员曾提出将小组赛从美国移至墨西哥，但这项提议已被英凡提诺否决。

不过，拥有211个成员的国际足总今天在温哥华召开大会，伊朗是唯一缺席的。伊朗足协（FFIRI）官员稍早曾与加拿大移民官员发生冲突。他们在抵达多伦多后突然离开加拿大，放弃前往温哥华的后续行程。

伊朗媒体报导，伊朗足协（FFIRI）主席塔吉（Mehdi Taj）曾是伊斯兰革命卫队（IRGC）成员，他与2名同事在遭到加拿大移民官员「侮辱」后，返回伊朗。

加拿大已将伊斯兰革命卫队列为恐怖组织，并于2024年纳入黑名单。加拿大昨天表示，与革命卫队有关联的人员「不得入境」。

加拿大移民局在声明中表示：「由于隐私法，我们无法对个案发表评论，但政府立场始终明确：加拿大无法接受伊斯兰革命卫队的官员入境，我们不欢迎他们。」

世界杯期间，伊朗将以美国亚利桑那州土桑（Tucson）作为大本营。他们被分在G组，同组还有纽西兰、比利时和埃及。伊朗首战将在6月15日于洛杉矶举行，对手是纽西兰。