土耳其劳动节集会 伊斯坦堡警方逮捕数百人

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（法新社伊斯坦堡1日电） 土耳其全国各地今天有数千人响应五一劳动节集会。第一大城伊斯坦堡警方在示威现场发射催泪瓦斯，逮捕数以百计民众。

根据土耳其律师团体进步律师协会（CHD），伊斯坦堡至少有370人遭到逮捕。法新社记者现场观察到，警方从镇暴车朝人群发射催泪瓦斯。

立场倾向在野阵营的电视台Halk TV播出的画面也显示，土耳其工人党（Workers’ Party of Turkey）主席巴斯（Erkan Bas）陷入辣椒喷雾笼罩之中。

他表示：「当权者一年365天都有发言机会，至少该有一天让劳工们诉苦。」

在伊斯坦堡欧洲区有两个团体宣告将前往塔克辛广场（Taksim Square）进行集会而特别受到警方关注。过去多次爆发反政府抗议活动的这处伊斯坦堡地标昨晚已经遭到警方封锁。

工会干部阿克苏（Basaran Aksu）在公开谴责塔克辛广场被封锁后随即遭到逮捕。

每年劳动节土耳其当局都会部署大批警力，并且将塔克辛广场周围大片区域封锁。去年抗议活动转战��区卡迪科伊区（Kadikoy），有逾400人遭到逮捕。今年被捕人数似乎不相上下。

工会和民间团体发起今年五一劳动节示威，诉求「面包、和平、自由」。官方公布的通货膨胀率为30%，但外界独立估算认为实际接近40%。

在安卡拉，要求发放积欠工资的约100名煤矿工人结束为期9天绝食抗争后加入五一游行，受到民众欢迎。响应首都集会的主要是年轻人，规模虽然庞大，同样受到警方严密监控。

土耳其当局本周稍早对62人发出逮捕和搜查令，认定包括记者、工会分子和反对派人士在内的其中46人有「可能进行攻击」的风险。