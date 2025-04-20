土耳其情报首长会见哈玛斯领导人 讨论援助加萨

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（法新社伊斯坦堡19日电） 以色列上月对加萨（Gaza）重启军事行动；土耳其情报局长卡林今天在土耳其会见巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」高层官员，讨论如何对饱受战争蹂躏的加萨提供援助。

法新社引述土耳其官媒安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）报导，卡林（Ibrahim Kalin）与哈玛斯（Hamas）政治委员会主席达威希（Mohammad Darwish）率领的代表团进行会谈，双方谈到确保永久停火的各项倡议，以及对抗以色列拟用武力驱逐加萨人民的方法。

卡林向他们保证土耳其将继续提供支持，并表示若有新的行动来占领、并吞巴勒斯坦土地，土耳其必将反对到底。

哈玛斯声明表示，他们领导阶层强调愿意「立即达成全面换囚协议，作为停火的交换条件」，并要求以色列撤出加萨、开始重建工作并终结以方封锁行动。

哈玛斯并说，希望「立即实施埃及提案，亦即由独立派人士和足以承担重任的民族人物组成特别委员会，治理加萨走廊」。

哈玛斯已于17日暗示它拒绝接受以色列最新提出的45天停火协议，他们主张应以「全面性」协议来结束以哈2023年10月爆发、历时18个月的战争。

以色列在先前与哈玛斯签署的停火协议第1阶段到期后，于3月2日宣布暂停人道援助物资进入加萨走廊。

哈玛斯指控以色列「把饥饿当作武器」。然而，以色列矢言继续封锁加萨，并说这是迫使哈玛斯释放仍被关押在加萨的58名以色列人质的唯一方法。（译者：纪锦玲）