The Swiss voice in the world since 1935
登录

土耳其情报首长会见哈玛斯领导人 讨论援助加萨

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社伊斯坦堡19日电） 以色列上月对加萨（Gaza）重启军事行动；土耳其情报局长卡林今天在土耳其会见巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」高层官员，讨论如何对饱受战争蹂躏的加萨提供援助。

法新社引述土耳其官媒安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）报导，卡林（Ibrahim Kalin）与哈玛斯（Hamas）政治委员会主席达威希（Mohammad Darwish）率领的代表团进行会谈，双方谈到确保永久停火的各项倡议，以及对抗以色列拟用武力驱逐加萨人民的方法。

卡林向他们保证土耳其将继续提供支持，并表示若有新的行动来占领、并吞巴勒斯坦土地，土耳其必将反对到底。

哈玛斯声明表示，他们领导阶层强调愿意「立即达成全面换囚协议，作为停火的交换条件」，并要求以色列撤出加萨、开始重建工作并终结以方封锁行动。

哈玛斯并说，希望「立即实施埃及提案，亦即由独立派人士和足以承担重任的民族人物组成特别委员会，治理加萨走廊」。

哈玛斯已于17日暗示它拒绝接受以色列最新提出的45天停火协议，他们主张应以「全面性」协议来结束以哈2023年10月爆发、历时18个月的战争。

以色列在先前与哈玛斯签署的停火协议第1阶段到期后，于3月2日宣布暂停人道援助物资进入加萨走廊。

哈玛斯指控以色列「把饥饿当作武器」。然而，以色列矢言继续封锁加萨，并说这是迫使哈玛斯释放仍被关押在加萨的58名以色列人质的唯一方法。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
151 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
6
11 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
3
10 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团