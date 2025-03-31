地震后在台缅甸人担忧亲友安危

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（法新社新北市31日电） 缅甸28日强震导致当地及东边的泰国至少已有1700人丧命，地震3天后，许多在台缅甸华人仍深切担忧亲朋好友的安危。据估台湾约有16万缅甸华人，其中10%来自重灾区瓦城。

高龄76岁的杨碧英（Yang Bi-ying，音译）大半辈子住在台湾，看到电视闪过缅甸地震的影像，她只能为居于当地的家人哭泣。

杨碧英有一个媳妇住在缅甸中部城市瓦城（Mandalay），杨碧英说她平安无事，其他住在仰光的亲戚也没有受到影响。

现年48岁的小吃店老板娘叶梅钦（Yeh Mei-chin，音译）用智慧型手机向法新展示地震造成的破坏，「老家附近有好几座房屋倒塌，死了许多人」。

叶梅钦28日花了几个小时才联络上她在瓦城的母亲和姊妹，她们安然无恙，但吓得不敢回家。

在台湾的缅甸人用Line、微信等社群媒体平台联络缅甸亲友，并密切注意当地状况，但网路连线一直断断续续。

大学生翁乔绍（Aung Kyaw Zaw，音译）一直透过脸书（Facebook）追踪事态发展，他在上面看到报导说，邻近震央的实皆市（Sagaing）弥漫「恶臭…像是遗体腐烂的气味」。

这位24岁大学生表示，他有和住在地震灾区的一些朋友传讯息，但「有些人（地震后）还没有上线」。

也有人担心给缅甸的捐款无法抵达有需要的人手中。

另一位24岁大学生伊钦（Yi Chint，音译）谈到：「军政府只在乎打仗之类的事情，他们没有真的为人民提供多少帮助。我认为实际上只有很少的捐款会到民众手中。」