埃及首条高铁沙漠动工 贯穿红海与地中海

（法新社开罗23日电） 埃及首条高速铁路开始动工，工人已在开罗以东沙漠铺设铁轨，这条铁路将连接红海与地中海，为埃及实现交通现代化的最新举措。 埃及交通部长瓦济尔（Kamel al-Wazir）将此计画誉为「铁路版的新苏伊士运河」，预计于2026年完工，届时可在最短3小时内，运送乘客与货物行经660公里路程。

这条被称为「绿线」（The Green Line）的铁路，是埃及总统塞西（Abdel Fattah El-Sisi）政府在过去10年间推动的一系列大型建设中的最新工程。而这些计画中最受瞩目的莫过于在开罗以东、斥资580亿美元兴建的新行政首都，尽管这座城市至今依然人烟稀少。 埃及2021年与包含德国西门子公司（Siemens）在内的财团签署价值45亿美元的合约，兴建「绿线」铁路。这条路线将成为横跨埃及全国3条高铁中的首条。 当局希望这个总长近2000公里的铁路网，将可每天运送约150万名乘客。 根据官方数据，埃及现有的铁路网虽然每天有百万人次使用，却因基础建设与维护不良，去年发生近200起意外事故。

「绿线」将横跨埃及北部，从红海之滨的艾因苏赫纳（Ain Sokhna）延伸至地中海沿岸的马特鲁港（Marsa Matrouh），途中穿过两座开罗的卫星城市，分别是东侧的新行政首都，以及西侧拥有埃及唯一内陆港的10月6日城（6th of October City）。