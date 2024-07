塔利班道德警察权力大 联合国批评

(法新社喀布尔9日电) 联合国驻阿富汗援助团今天发布报告指出,塔利班(Taliban)政府的道德警察将在阿富汗执行宗教法方面发挥越来越重要的作用,塔利班政府是在制造「恐惧气氛」。

联合国驻阿富汗援助团(UNAMA)报告说,阿富汗劝善惩恶部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)「对人权和基本自由的享有产生了负面影响…对妇女产生了歧视性和不成比例的影响」。

但塔利班当局在报告附上的回应中指出,劝善惩恶部有更重要的工作。

2021年塔利班接管政权以来,伊斯兰教在阿富汗日益占据主导地位,劝善惩恶部负责落实伊斯兰教法。