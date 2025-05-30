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墨西哥「难民」乐团5名乐手 疑遭贩毒集团杀害

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（法新社维多利亚城29日电） 墨西哥执法当局今天表示，5名墨西哥乐手受雇在治安不佳的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）举办音乐会后，不幸在上周末失踪，疑似遭到毒贩海湾集团（Gulf Cartel）杀害。

检察官巴利欧斯（Irving Barrios）在记者会上表示，涉嫌杀害这些乐手的9名贩毒集团成员已遭逮捕。

记者会举行前数小时，执法官员在搜寻过程中发现5具尸体，他们是当地一个名为「难民」（Fugitivo）的乐团成员。

据报乐手家属收到赎金要求。这些乐手年龄在20至40岁之间，他们最后一次露面是在25日，地点是靠近美国边境的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）雷诺萨（Reynosa）。

家属表示，这些乐手受雇演出一场音乐会，但抵达后发现空无一人。家属曾表达抗议并要求当局采取行动。

巴利欧斯说，调查人员利用监视器影像与手机定位追踪来确定这些乐手的行踪。

巴利欧斯表示，据信乐手们是在25日晚上乘车前往一个私人活动时遭绑架。

他说：「执法部门已逮捕9名涉嫌人，据信他们是毒贩海湾集团成员」。

巴利欧斯说，警方查获9支枪与2辆汽车。

塔茅利巴斯州被认为是墨西哥最危险的州之一，当地除了毒品与移民贩运集团，还有敲诈勒索等其他犯罪组织成员。

墨西哥乐手以前就成为犯罪集团的目标，犯罪集团雇用他们创作与演唱颂扬其领袖功绩的歌曲。

自2006年以来，犯罪暴力已在墨西哥夺走超过48万人性命，约12万人失踪。

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