墨西哥各级法官选举 组织犯罪阴影下登场

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（法新社墨西哥市1日电） 墨西哥今天将举行全球独一无二的各级法官选举，尽管墨国政府强调这项改革有助打击贪腐，外界担心各级法官改为民选，反而会让犯罪组织及既得利益势力更容易影响司法。

墨西哥选民今天将选出约880位联邦法官，其中包含联邦最高法院大法官，另外还要选出数百位地方法官和推事。其余法官的选举将在2027年举行。

墨西哥政府表示，司法改革使墨国成为全球唯一民选各级法官的国家；为解决根深蒂固的贪腐和逍遥法外问题，改革有其必要。

但外界担忧这会使司法政治化，且罪犯将能更容易透过威胁和贿赂影响法院。

联合国法官与律师独立性特别报告员沙特斯威特（Margaret Satterthwaite）指出，尽管贪腐问题早就存在，「有理由相信，相较其他法官遴选方式，选举恐怕更容易遭到犯罪组织渗透」。

人权团体Defensorxs已列出约20位它视为「高风险」的法官候选人，其中包含贩毒集团「西纳罗亚集团」（Sinaloa Cartel）共同创立者「矮子」古兹曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）的前御用律师狄加度（Silvia Delgado）。

狄加度正在角逐北部奇瓦瓦州（Chihuahua）法官一职，她告诉法新社：「每个人都有权获得辩护律师的协助」。