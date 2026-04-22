墨西哥官员：金字塔枪击案系预谋攻击

afp_tickers

4 分钟

（法新社墨西哥市21日电） 墨西哥当局今天表示，昨天在特奥蒂瓦坎（Teotihuacan）金字塔发生的枪击案，凶嫌系预谋攻击。

就在墨西哥即将主办多场世界杯足球赛之前，当局正努力面对昨天中午发生的这起安全漏洞。同时，墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）呼吁加强旅游区枪枝管制。

墨西哥调查人员表示，知名景点特奥蒂瓦坎金字塔昨天发生的枪击案，凶嫌系受前西班牙时期人祭传统，以及美国可伦拜（Columbine）高中校园枪击案启发。

这起发生在墨西哥金字塔的枪击事件，27岁凶嫌拉米雷斯（Julio Cesar Jasso Ramirez）最终自戕，不过13人因此受伤，1名加拿大籍女子遇害。

墨西哥州检察官赛凡泰斯（Jose Luis Cervantes Martinez）指出，拉米雷斯住在距案发地约50公里的墨西哥市，他多次前往遗址现场勘查并入住周边旅馆，策画枪击行动。

初步调查发现，这起事件与1999年美国科罗拉多州可伦拜高中发生的大规模枪击案有多项连结。

赛凡泰斯今天在记者会上表示：「搜集到的证据…显示凶嫌具反社会人格特徵，倾向模仿其他地区、其他时间、其他人发生的相关暴力事件。」

1999年，学生哈里斯（Eric Harris）与克莱博尔德（Dylan Klebold）在可伦拜高中发动攻击，造成12名学生及1名教师死亡，另有20人受伤。

墨西哥媒体报导，警方在凶嫌个人物品发现以人工智慧生成的图片，拉米雷斯在图中与哈里斯、克莱博尔德并列一起。

当局也指出，拉米雷斯昨天抵达这处前西班牙时期遗址时所穿上衣，与可伦拜高中校园枪击案嫌犯当年衣着相似。

目击者对这起枪击案的描述，也指出凶嫌选择案发地点的另一可能影响：美洲前哥伦布时期的人祭传统。

当天造访金字塔的美国游客古提瑞兹（Jacqueline Gutierrez）向墨西哥媒体千禧日报（Milenio）表示：「（凶嫌）对我们说的其中一件事，就是这里是用来祭祀的场所，不是让你们拍照的…而且今天是可伦拜校园事件周年。」

案发时，古提瑞兹和父母、男友同在现场。她说那是「恐怖的14分钟」，当时大家无处可逃，凶嫌另声称计画这起攻击已有3年。