墨西哥示威群众涌入参议院 反对司法改革方案

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（法新社墨西哥市10日电） 墨西哥即将卸任总统罗培兹欧布拉多推动的司法改革案，当中有关法官由民选方式产生的内容引发争议，今天有大批抗议群众闯入参议院，迫使议员中止这项提案的辩论程序。

专家们说，罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）这项司改法案，将使得墨西哥成为全球唯一各层级法官皆由民选产生的国家。这项法案已在墨国境内掀起大规模示威，引发外交关系紧张，并让投资人惴惴不安。

示威群众今天冲进参议院之后，议长诺罗纳（Gerardo Fernandez Norona）宣布「无限期休会」；电视转播画面显示，议会殿堂内涌入大批抗议群众。

参议院原本预计今天稍晚或明天进行表决，因此于今天开始辩论提案内容。

罗培兹欧布拉多希望法案能于他10月1日交棒给亲密盟友薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）之前过关。他主张，目前的法院体系对政治与经济菁英有利，称司法系统「糟糕透顶」、腐败且充斥着裙带关系。

罗培兹欧布拉多这位左派领袖在记者会上说：「反对这项司改的人士最担心的莫过于即将失去原有的特权，因为现有司法制度是为有权有势的人服务、为白领犯罪服务。」

参与一系列反司改抗议行动的包含法院职员与法律系学生等。根据这套司改计画，除了地方法官，就连最高法官等的高阶法官也将经由普选方式选出。

目前在职的法官们，将必须于2025年或2027年加入选举。

联合国法官与律师独立性特别报告员沙特斯威特（Margaret Satterthwaite）说：「这种事不存在于任何其他国家。」

她向法新社表示：「某些国家，像是美国，有些州法官是经选举产生的；而另外某些国家，像是玻利维亚，则是高级法官是由选举选出。如果（罗培兹欧布拉多）这项改革通过，就法官遴选办法这方面来说，将让墨西哥处于一个有别于其他国家的特殊地位。」