The Swiss voice in the world since 1935
登录

墨西哥训练舰撞纽约桥梁2死 目击者称船上陷惊慌

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约18日电） 美国纽约市发生墨西哥海军训练舰撞上布鲁克林大桥（Brooklyn Bridge）的事件，目前已经造成2人死亡、19人受伤。现场目击者指称，事发时船上陷入惊慌。

这艘船舰昨天晚间撞上纽约市着名地标布鲁克林大桥，导致3根桅杆全断，在场目击民众惊愕不已。

纽约市长亚当斯（Eric Adams）于社群媒体X平台发文写道：「截至目前，船上277人之中有19人受伤，其中2人情况危急，另有2人不幸伤重不治。」

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在X平台发文指出，她对于两名船员身亡「深感悲痛」。

纽约市警察局特别行动主管阿兰博斯（Wilson Aramboles）在记者会表示，这艘训练舰于当地晚间8时20分左右（台湾时间18日上午8时20分）失去动力，使船只不得不朝向布鲁克林大桥的一侧驶去。

现年23岁的布鲁克林居民寇索（Nick Corso）事发当时站在岸边，他告诉法新社：「船上一片惊慌。」

寇索原本准备拍照，但察觉异状后改为录影，他说道：「很多人尖叫，有些船员挂在桅杆上，整艘船似乎陷入恐慌。」

他还提到：「我没看到有人掉进水里…最令我印象深刻的是船上一片混乱惊恐，还有人于船尾挥手，要民众离开人行道。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团