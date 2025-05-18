墨西哥训练舰撞纽约桥梁2死 目击者称船上陷惊慌

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（法新社纽约18日电） 美国纽约市发生墨西哥海军训练舰撞上布鲁克林大桥（Brooklyn Bridge）的事件，目前已经造成2人死亡、19人受伤。现场目击者指称，事发时船上陷入惊慌。

这艘船舰昨天晚间撞上纽约市着名地标布鲁克林大桥，导致3根桅杆全断，在场目击民众惊愕不已。

纽约市长亚当斯（Eric Adams）于社群媒体X平台发文写道：「截至目前，船上277人之中有19人受伤，其中2人情况危急，另有2人不幸伤重不治。」

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在X平台发文指出，她对于两名船员身亡「深感悲痛」。

纽约市警察局特别行动主管阿兰博斯（Wilson Aramboles）在记者会表示，这艘训练舰于当地晚间8时20分左右（台湾时间18日上午8时20分）失去动力，使船只不得不朝向布鲁克林大桥的一侧驶去。

现年23岁的布鲁克林居民寇索（Nick Corso）事发当时站在岸边，他告诉法新社：「船上一片惊慌。」

寇索原本准备拍照，但察觉异状后改为录影，他说道：「很多人尖叫，有些船员挂在桅杆上，整艘船似乎陷入恐慌。」

他还提到：「我没看到有人掉进水里…最令我印象深刻的是船上一片混乱惊恐，还有人于船尾挥手，要民众离开人行道。」