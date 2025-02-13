中国外交部否认瑞士关于藏人与维吾尔人的报告

中国外交部周四(2月13日)否认了瑞士政府的一份报告。该报告称中国正在打压生活在瑞士的藏族和维吾尔族群体。中国外交部表示，这份报告的内容纯属“错误信息”。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士政府于周三发布的报告认为，中国可能在煽动生活在瑞士的藏人和维吾尔人对其社区成员进行监视和施压，并通过网络攻击、监控等方式实施“跨国镇压”。
巴塞尔大学受瑞士联邦司法办公室和联邦移民事务秘书处委托进行了调研，基于该调研结果编撰的这份报告是为回应一项议会质询。
对此，中国外交部发言人郭嘉坤周四回应称，瑞士政府应“切实尊重中方的核心利益和重大关切，停止向外界发出错误信息”。
“就涉藏、涉疆问题进行政治操弄、对中方污蔑抹黑有违事实，”郭嘉坤在新闻发布会上表示。
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瑞士政府报告：藏人和维吾尔人或被中国施压监视同胞
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瑞士政府周三(2月12日)发布的一份报告称，生活在瑞士的藏族和维吾尔族群体可能正受到来自中国的压力，中方鼓励他们暗中监视同胞并收集情报。
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威胁国家主权
在报告中，瑞士政府建议对预防、协调和意识提升等方面的一些措施进行考查，并希望在所有可能涉及跨国镇压问题上提高联邦、州及市级机构的警觉性，以应对相关挑战。
联邦委员会认为，尽管跨国执法的后果难以明确识别，但它对瑞士主权构成长期威胁。数字化发展、专制国家之间日益紧密的合作，以及更加隐秘的手段将进一步加剧这一现象。
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为何瑞士不随欧盟制裁中国？
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2022年，瑞士决定不随欧盟对中国实施制裁。但为什么瑞士政府不向公众宣布这一决定呢？就在中国驻瑞士大使警告瑞士不要效仿欧盟一个月后，瑞士做出了这一决定。巴塞尔大学(University of Basel)欧洲全球研究教授拉尔夫·韦伯(Ralph Weber)表示，虽然没有证据表明这两件事有关联，但给人的印象是“瑞士在对中国的立场上显得过于谨慎，而这一决定背后的真正原因是经济”。
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西藏在历史上曾在独立与被中国控制之间反复变化，中国称“和平解放”了西藏，并为其提供了基础设施和教育发展。
在新疆问题上，中国被指控对维吾尔少数民族实施酷刑、强迫劳动和任意拘留。
但中国政府对此坚决否认，并强调其在新疆的行动有助于打击极端主义。
1950年1月17日，瑞士成为最早承认中华人民共和国的西方国家之一。在上世纪中叶，瑞士亦成为第一批接受藏族难民的西方国家之一，如今是亚洲以外第二大藏族人群体的所在地外部链接。
1999年3月25日，时任中国主席的江泽民在到达伯尔尼国会大厦时遭遇支持藏独人士的“欢迎”。 怒不可遏的江主席宣称，瑞士“失去了一个中国的朋友”。
2010年2月3日，时任瑞士司法警察部长艾维琳·维德默-施龙普夫(Eveline Widmer-Schlumpf)宣布，将接收两名中国维吾尔族前关塔那摩囚犯。中国驻瑞大使馆立即表示坚决反对，称其为“一件违背两国根本利益的决定”。
2018年11月6日，瑞士和其他西方国家在日内瓦联合国人权理事会举行的普遍定期审议(UPR)上对中国提出批评，敦促中国关闭维吾尔族拘留营。中国外交部副部长乐玉成表示“不会接受几个充满偏见的国家在政治驱动下发出的指控。”
2022年8月31日，已卸任联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特(Michelle Bachele)称中国在新疆地区“可能构成反人类罪行”。随后瑞士召见了中国驻瑞士大使外部链接，表达对人权问题的关切。对此，中国大使馆表示会见是例行工作会议，而非“召见”，并对媒体的相关报道提出异议。
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根据索托莫研究所(Sotomo)的一项调研，三分之二的瑞士人认为国内的社会凝聚力“较弱”，甚至有83%的受访者感到社群意识正在下降。
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中国艺术家艾未未因无法提供签证，于周一(2月10日)被拒绝入境瑞士。据艾未未在Instagram上发布的信息，他于周一至周二夜间滞留在苏黎世机场，并在长椅上度过一夜。
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2024年，瑞士整体住房价格略有上涨。但是，想买房也不要气馁：瑞士房价涨幅因地区而异，在有些地区买房甚至变得更便宜。
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瑞士计划禁止国际领养。政府表示，该举措旨在防止潜在的虐待行为。
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瑞士政府向公众征集安全回收瑞士湖底8’000吨弹药的方法，目前已收到约100项提案。
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多年来，瑞士教会信徒不断流失。无宗教信仰者一直是瑞士信仰调查中占比最多的人群。这一比例在2023年继续攀升，从2022年的34%上升到36%。
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近日习近平主席正为推动新丝路项目访问欧洲，不过此行他不会在瑞士做停留。 多年来瑞士在经济上一直与中国往来甚欢，但在整整20年前，也就是1999年3月25日，中瑞关系几乎濒临交恶的边缘。
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