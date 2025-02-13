中国外交部否认瑞士关于藏人与维吾尔人的报告

Keystone / Salvatore Di Nolfi

中国外交部周四(2月13日)否认了瑞士政府的一份报告。该报告称中国正在打压生活在瑞士的藏族和维吾尔族群体。中国外交部表示，这份报告的内容纯属“错误信息”。

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瑞士政府于周三发布的报告认为，中国可能在煽动生活在瑞士的藏人和维吾尔人对其社区成员进行监视和施压，并通过网络攻击、监控等方式实施“跨国镇压”。

巴塞尔大学受瑞士联邦司法办公室和联邦移民事务秘书处委托进行了调研，基于该调研结果编撰的这份报告是为回应一项议会质询。

对此，中国外交部发言人郭嘉坤周四回应称，瑞士政府应“切实尊重中方的核心利益和重大关切，停止向外界发出错误信息”。

“就涉藏、涉疆问题进行政治操弄、对中方污蔑抹黑有违事实，”郭嘉坤在新闻发布会上表示。

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威胁国家主权

在报告中，瑞士政府建议对预防、协调和意识提升等方面的一些措施进行考查，并希望在所有可能涉及跨国镇压问题上提高联邦、州及市级机构的警觉性，以应对相关挑战。

联邦委员会认为，尽管跨国执法的后果难以明确识别，但它对瑞士主权构成长期威胁。数字化发展、专制国家之间日益紧密的合作，以及更加隐秘的手段将进一步加剧这一现象。

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西藏在历史上曾在独立与被中国控制之间反复变化，中国称“和平解放”了西藏，并为其提供了基础设施和教育发展。

在新疆问题上，中国被指控对维吾尔少数民族实施酷刑、强迫劳动和任意拘留。

但中国政府对此坚决否认，并强调其在新疆的行动有助于打击极端主义。