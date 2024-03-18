中国考虑参加乌克兰和平会议

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基正在推动的和平计划主要设想之一，是俄军从所有乌克兰被占领土上立即撤军。 KEYSTONE

中国尚未排除出席瑞士主办的乌克兰和平峰会的可能性。中国驻瑞士大使王世廷于3月18日接受《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)采访时表示：“我们正在密切关注瑞士即将主办的乌克兰会议，并正在研究参会的可能性。”

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王大使并未透露更多细节。他强调中国一贯支持并始终致力于推动和谈，并再次重申了中国通过外交途径结束争端的战略。所有国家的领土主权必须得到尊重，《联合国宪章》必须得到遵守。

中方认为，各方应努力结束战争。王世廷表示：“必须防止战争危机进一步恶化，甚至失控。”

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瑞士正计划与乌克兰共同召开一次高级别和平会议。会议将围绕乌克兰的未来以及“乌克兰和平方案”(Ukrainian peace formula) 展开。该方案包括结束俄罗斯侵略战争的十点计划。这不是真正意义上的和平谈判。俄罗斯将不会派代表出席。

会议向中国发出了正式邀请。中国被视为俄罗斯的盟友，西方也希望通过中方间接影响俄方。

之前的四次和平方案会议旨在巩固乌克兰同盟。迄今为止，俄罗斯一直认为和平方案“不切实际”，并拒绝接受。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基正在推动的和平计划主要设想之一，是俄军从所有乌克兰被占领土上立即撤军。

此外，计划还包括释放所有的战俘，并依法起诉参与战争的俄罗斯政界和军界人员。