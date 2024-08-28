中瑞新自由贸易协定的谈判授权引发批评

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西欧三分之二的恐怖犯罪嫌疑人是青少年
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伦敦国王学院(King’s College)激进主义研究国际中心专家彼得·诺依曼(Peter Neumann)指出，恐怖分子正在年轻化，瑞士也出现了这种趋势。他提到一种新型的自我激化的年轻袭击者(self-radicalised young attacker)，并称其为“抖音恐怖分子”(Tiktok terrorists)。
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瑞士顶级CEO的收入是最低员工工资的143倍
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瑞士工会联盟Unia的一项调研显示，去年，瑞士高管的平均薪酬是最低工资员工的143倍。薪酬差距日渐拉大。
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反客为主：巴塞尔难以推行喂鸽禁令
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瑞士巴塞尔城市州2020年7月开始实施喂鸽禁令，但警方至今只开出八张罚单。该州政府在上周五(8月23日)发表的声明中承认，要实施这项禁令可谓困难重重。
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瑞士人口老龄化仍在继续
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瑞士老年人口数量持续攀升。瑞士联邦统计局的确切数据显示，2023年瑞士人口中65岁以上老人的比例增加了2.3%。
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瑞士2023年最受追捧的新生儿名字：米娅和诺亚
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去年，瑞士最受欢迎的新生儿名字是米娅(Mia)和诺亚(Noah)。米娅取代爱玛(Emma)成为首选女孩名，诺亚则保持了在男孩名中最受青睐的地位。
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瑞士酝酿禁止进口残忍方式生产的皮草
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瑞士政府提议，禁止进口残忍方式制造的皮草制品，并在瑞士境内禁止此类商品的交易。
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虽有网上竞争，瑞士商铺数量依然有所增长
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过去十年里瑞士实体零售商铺的数量有所增长。不过，网上零售业的发展更为迅猛。
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瑞郎坚挺帮助瑞士抑制过度通货膨胀
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瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)表示，与美国和欧元区相比，瑞郎的强势在保持低通胀方面发挥了关键性作用。
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瑞士腕表出口增长，美国及日本市场盈利抵消中国市场滑铁卢
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得益于对美国和日本市场的大规模出口抵消了中国大陆及香港地区对高端及奢侈腕表需求的再度下滑，瑞士腕表出口在7月份略有增长。
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瑞士起泡酒本地需求增长
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面对葡萄酒销量下降，农业研究看到了瑞士起泡酒的商机。在一项调查中，半数消费者表示愿意花更多的钱购买本地而非进口产品。
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