中瑞新自由贸易协定的谈判授权引发批评

关于中瑞新自由贸易协定谈判授权的批评之声不断涌现 Keystone-SDA

议会委员会批准了瑞士政府与中国谈判新自由贸易协定的方案。左翼政党批评其中缺乏对人权保护的强制性规定。

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Deutsch de Kritik am Mandat für neues Freihandelsabkommen mit China wird laut 原版 更多阅览 Kritik am Mandat für neues Freihandelsabkommen mit China wird laut

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中瑞自由贸易协定早在2014年开始生效，瑞士联邦委员会(瑞士政府)希望能够将其进一步更新。讨论内容包括改善货物流动和瑞士服务提供商(包括金融机构)的市场准入，以及简化海关程序。

据联邦议会办公厅8月27日报道，国民院外交事务委员会以14票赞成、8票反对、2票弃权的结果在总体上支持这一谈判授权。同时，该委员会敦促政府解决与“瑞士依赖中国关键和战略性原材料”相关的风险问题，并将在瑞西藏人的情况纳入谈判。

然而，在外交事务委员会会议上，其成员以微弱优势否决了在新自由贸易协定中谈判有关人权和环境保护的强制性规则的提议。社会民主党和绿党在8月27日发布的新闻稿中对此立场提出了尖锐批评。绿党已经威胁，如果意向最终通过，他们将发起复决以进行反对。