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俄罗斯外长嘲讽瑞士是“公开敌对国”

拉夫罗夫表示，瑞士不合适作为和平谈判的地点。
拉夫罗夫表示，瑞士不合适作为和平谈判的地点。 KEYSTONE

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫(Sergei Lavrov)在接受采访时，将瑞士描述为“公开敌对国”。

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Keystone-SDA

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俄罗斯国家通讯社俄新社上周五援引拉夫罗夫的讲话，认为瑞士不适合作为就乌克兰冲突进行和平谈判的地点。

拉夫罗夫在接受俄罗斯广播电台采访时表示，瑞士已经从一个中立国变为“公开敌对国”，因此，不适合作为就乌克兰问题进行和谈的地点。显然，他指的是计划于六月在下瓦尔登州布尔根施托克举行的和平会谈。

大约一周之前，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)对该会议表示了批评。他说，俄罗斯没有被邀请参加会议，但没有莫斯科就不可能做出任何决定。普京进一步暗示，没有俄罗斯代表出席会议一事，之后又可能会被解释成俄罗斯拒绝谈判。他将这样的和谈描述为一场“怪胎秀”。

摒弃泽连斯基的十点计划

拉夫罗夫表示，俄罗斯尊重中国的立场。中方代表主张召开俄罗斯和乌克兰都能接受的会议。

拉夫罗夫进一步表示，乌克拉总统泽连斯基的十点计划应该被完全摒弃。相反，应该首先以俄罗斯准备谈判的内容作为讨论的基础。

瑞士外交部长伊格纳齐奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表示，他一月份在纽约斡旋和谈具体组织事宜时，拉夫罗夫是他的第一个交谈对象。当时，卡西斯向拉夫罗夫强调，瑞士希望开诚布公地讨论所有观点，探索通向和平的一切可能。

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