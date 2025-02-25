各國為何紛紛終止跨國收養

數幾千名來自不同國家的兒童透過非法手段被帶到瑞士，而這些不法手段包括販賣兒童、偽造證件以及關於其身世來源的資訊遺漏缺失。 Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

鑑於過去曾發生過多起不正當跨國收養行為被相繼曝光，瑞士目前正計劃終止跨國收養。已叫停跨國收養做法的中國和俄羅斯則聲稱，他們不再從國外領養兒童的初衷是為了保護兒童福祉，但有時這只關乎強權政治。

18 分钟

Elena Servettaz





阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

瑞士今後將不再從國外收養兒童-瑞士政府的這項計畫正在醞釀中。

2023年，瑞士政府曾承認在1970年至1999年期間的跨國收養中存在嚴重違規行為。蘇黎世應用科學大學(ZHAW)的調查結果表明，瑞士聯邦和各州政府在處理跨國收養的審核過程中均存在系統性失誤和疏忽。

數幾千名來自孟加拉、巴西、智利、瓜地馬拉、印度、哥倫比亞、韓國、黎巴嫩和羅馬尼亞的兒童透過非法手段被帶到瑞士，而這些不法手段包括販賣兒童、偽造證件以及關於其身世來源的資訊遺漏缺失。這些跨國收養往往沒有得到被收養人親生父母的書面同意。例如在智利和巴西，迄今就已有多起偽造兒童出生證明的案例被赫然記錄在案。

被當成外交談判籌碼的中國收養禁令 2016年，中國政府廢止長久以來實施的獨生子女政策，這意味著自當年起，中國的已婚夫婦可以生育兩個子女。 在1979年至2015年中國實施獨生子女政策期間，超過16萬名中國兒童被他國家庭跨國收養，以作為控制該國人口增長和減少貧困的措施之一。 2024年9月，中國政府宣布除血親收養子女或繼子女這種少數例外情況，今後不再允許外國人收養中國兒童。 中國在跨國收養政策上的調整可能出於多方原因的考量。中國政府提出要與《海牙公約》保持一致，而該公約優先考慮國內收養，然後才允許跨國收養。中國早於2005年便已加入該公約締約國之列。 此外，中國當下也面臨嚴峻的人口危機。該國新生兒出生數量已從2016年的1883萬驟降至2023年的902萬-這使得政府不願再讓外國家庭收養中國兒童。 或許還有一個原因：根據英國《衛報》報道，多年來，美國家庭已從中國領養了82674名兒童，在所有領養國中當屬首位。「中國共產黨意圖利用兒童作為更廣泛的地緣政治遊戲中的棋子，」一家美國媒體如是分析道。倘若果真如此，那麼中國對待跨國收養政策的態度就像俄羅斯一樣，成為了兩國關係中的一枚「外交籌碼」。

“總是會存在漏洞”

聯合國兒童權利委員會(Committee on the Rights of the Child)的菲利普·雅費(Philip Jaffé)向瑞士資訊SWI swissinfo.ch坦言，跨國收養禁令的實施，並不意味著能就此徹底杜絕涉外收養。「你不能就這樣貿然地把一個孩子從國外帶回來，但這種跨國收養行為仍將一如既往地繼續下去-瑞士法律並不涵蓋每個國家的情況，就像女性捐贈卵子的權利一樣。在瑞士，此類行為借助於禁令在一定程度上是可以遏制的。但沒有什麼能阻止一名女性遠赴西班牙、通過其他方式懷孕。」

同時，他也認為這項禁令未免於有些「虛偽」。「當我們現如今(每年)只有區區30例跨國收養案例時才開始將禁止跨國收養擺上議事日程，而在上個世紀八十年代，我們卻有上千例跨國收養。”

菲利普·雅費(Philip Jaffé)在日內瓦召開的新聞發布會上介紹了聯合國兒童權利委員會(CRC) 對保加利亞、剛果、立陶宛、俄羅斯聯邦、塞內加爾和南非的調查結果。 Keystone / Martial Trezzini

「總是會存在漏洞、有機可乘的，」雅費表示，「我們獲悉有些孩子出生於加利福尼亞，由第三方借助於代理孕母所生，而在那裡已經形成了一套公開且合法的程序僱用代理孕母產子。一對年逾七十的夫婦帶著他們(在加利福利亞)合法收養的嬰兒來到瑞士。在邊境，你幾乎無能為力。你無法把孩子從他們身邊帶走。你也不可能把這對夫婦送回加利福尼亞。」

瑞士聯邦司法部私法司副司長喬艾勒‧席科-昆(Joëlle Schickel-Küng) SRF

瑞士聯邦司法部私法司副司長喬艾勒·席科-昆(Joëlle Schickel-Küng)解釋稱，終止從國外收養兒童的決策，針對的是「居住在瑞士的準養父母申請收養目前居住在國外的兒童」的情況。

「它不涉及居住在國外、並在其居住國收養孩子，後來舉家搬遷到瑞士的人的情況。而涉及國外代孕安排的案例，則通常不會被視為’跨國收養’，」她告訴瑞士資訊SWI swissinfo.ch。

國際收養的陰暗面

考慮到嚴重違規行為，部分歐洲國家已經明確終止了跨國收養。在許多案例中，兒童以虛假藉口被從親生父母身邊帶走，而中介和相關官員則從中大肆收取非法酬金。

「跨國收養涉及的金錢數量如此龐大，以至於幾乎沒有人是純粹出於善心而為之。金錢的存在吸引了太多唯利是圖、貪婪無度的掠奪者，使得符合道德規範的做法幾乎無法實現，」雅費評論道。

在他看來，這一切都歸咎於腐敗或腐敗所帶來的風險，正是腐敗，使得跨國收養過程能否真正做到清廉循規變得高度不確定。 「這正是《海牙公約》致力於解決的問題。雖然《海牙公約》在一些國家具有相對更強的效力-譬如它在巴西的效力就要比在白俄羅斯或秘魯大得多，但依然存在很多問題。

何為《海牙公約》？ 《海牙收養公約》(即《跨國收養方面保護兒童及合作公約》，Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption)旨在維護跨國收養兒童的權益，於1995年正式生效，但迄今為止仍有許多國家未批准加入該公約，這無疑凸顯了跨國監管方面的漏洞。瑞士已於2005年加入該公約。

今年1月，兒童權利委員會針對秘魯的兒童權利狀況進行了審查：全國平均每個月約有700至800名年齡介於12-17歲之間的未成年人無故失蹤。 「你只能憑藉想像去猜測他們的遭遇，」雅費說，「最終，有的孩子被發現死亡，有的被販賣，有的遭受過性虐待，還有的在可疑的情況下被收養。在一個不重視兒童保護、對此類問題視而不見的國家，我們永遠無法保證該國的收養行為是在遵循道德準則的情況下進行的。」

虛假理由

2024年，荷蘭政府開始叫停其公民從國外收養兒童，原因是2021年的一份極具批評性的報告揭露了多起跨國收養中的違規行為。儘管仍處於辦理狀態中的收養案例依然可以繼續推進、直至達成，但荷蘭計劃在2030年之前逐步取消國際收養。

丹麥也於2024年決定終結跨國收養，因為全國唯一提供跨國收養服務的機構-丹麥國際收養組織(Danish International Adoption)停止相關業務。起因是一份報告批評該組織在1970年代至1980年代期間從韓國將大量兒童領養至丹麥屬系統性非法行為。

在挪威，一樁重大的收養醜聞揭露了來自韓國和厄瓜多爾的兒童被以虛假理由從親生父母身邊帶走，並透過偽造的文件被賣到西歐家庭。儘管已出現建議暫停跨國收養的聲音，但政府仍決定在調查期間準允繼續收養。

2023年，比利時的佛蘭德斯地區叫停了所有新提交的國際收養申請，原因是收到舉報稱從埃塞俄比亞、岡比亞、海地和摩洛哥收養兒童的過程中存在失職不法行為，其中甚至包括多個被收養兒童並非由其親生父母自願放棄的案例。

2023年，英國政府相關行政管理部門在從柬埔寨、衣索比亞和奈及利亞的跨國領養中發現了販賣兒童和財務不端行為的證據，譬如脅迫生母放棄孩子以及孤兒院收取安置費。衣索比亞已於2018年開始禁止跨國收養。

收養中的強權打壓

針對上述情況，各國相繼實施了更為嚴格的法規或限制措施，以回應各界對跨國收養過程中販賣、虐待兒童或違反道德規範的擔憂與質疑。

另一方面，部分被收養兒童的原籍國出於政治原因，開始陸續施行跨國收養禁令，有時甚至將其作為外交談判的工具或是針對西方國家的一種打擊報復手段。

這一切都始於1989年去世的羅馬尼亞獨裁者尼古拉·齊奧塞斯庫(Nicolae Ceaușescu)。他生前沉迷於提高該國新生兒出生率，禁止國民墮胎，甚至將孕育中的胎兒稱為「國家財富」。這導致約10萬名羅馬尼亞孤兒生活在慘無人道的環境中。在齊奧塞斯庫死後，德國《明鏡》雜誌的記者記錄下了被遺棄、患病和營養不良的兒童所處的駭人聽聞的生活境地。

1990年，羅馬尼亞解除了墮胎禁令，並開放綠燈允許跨國收養。在最初的三個月內，近1500名羅馬尼亞兒童被送到國外的新家庭-然而領養過程並未遵循正規適當的程序。

2004年，作為羅馬尼亞隨後加入歐盟的先決條件，該國政府下令終止了跨國收養。

相关内容

相关内容 我们关于外交事务的时事通讯 瑞士处在不停变化的世界里。欢迎您和我们一起观察瑞士的外交政策及其发展。我们会对此话题进行深入分析。 更多阅览 我们关于外交事务的时事通讯

以禁止跨國收養作為對制裁的回應

自2013年1月1日起，俄羅斯開始正式施行《季馬·雅科夫列夫法》(Dima Yakovlev Law)，禁止美國公民領養俄羅斯兒童。該法以一名因美國養父母疏忽而不幸離世的俄羅斯男孩的名字命名。它的通過，被視為俄羅斯針對美國《馬格尼茨基法案》(Magnitsky Act)的回應。依據《馬格尼茨基法案》，美方可針對其認定的應對俄羅斯侵犯人權行為負責的個人實施制裁。

據俄羅斯國家杜馬(議會下院)主席維亞切斯拉夫·沃洛金(Vyacheslav Volodin)稱，自1993年以來，已有超過10萬名俄羅斯兒童被外國人收養。

就在幾年前，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)發現跨國收養可以被當作一種政治手段。於是他在2022年簽署了一項法律，禁止外國人在俄羅斯使用代孕服務。

2023年，禁止職業醫師從事性別重置手術、禁止民眾更改官方身分文件上的性別、禁止跨性別群體領養兒童的法案在俄羅斯生效，這也阻止了已改變性別的外籍人士收養俄羅斯兒童。

2024年，俄羅斯進一步收緊針對外國人的跨國收養規定。任何允許透過醫療程序變性，或允許沒透過醫療程序就轉換證件上性別資訊的國家公民，自此不能再收養俄羅斯兒童。這項禁令同樣也適用於瑞士。

俄羅斯立法者認為，新規將保護被跨國收養的俄羅斯兒童免於在其他國家接受性別轉換。根據LGBTQ+(女同性戀者、男同性戀者、雙性向者、跨性別者與酷兒)權利的線上出版物Equaldex發布的最新數據，截至目前，包括伊拉克、沙烏地阿拉伯或阿富汗等約90個國家明令禁止性別轉換。

俄羅斯前政治犯、政治活動家弗拉基米羅維奇·卡拉-穆爾扎(Vladimir Kara-Murza) swissinfo.ch

「利用挾持兒童作為抵禦的擋箭牌和人肉盾牌，是恐怖分子的慣用技倆-不僅恐怖分子，普京政權也同樣這麼幹，「反對俄羅斯收養禁令的俄羅斯前政治犯和政治活動家弗拉基米羅維奇·卡拉-穆爾扎(Vladimir Kara-Murza)告訴瑞士資訊SWI swissinfo.卡拉-穆爾扎(Vladimir Kara-Murza)告訴瑞士資訊SWI swissinfo.卡拉-穆爾扎(Vladimir Kara-Murza)告訴瑞士資訊SWI swissinfo.「自2012年以來，這一直是俄羅斯當局的官方國策。」

卡拉-穆爾扎認為這是弗拉基米爾·普丁留下的「遺產」。「可以預見，在未來的歷史教科書中，圍繞普丁時代的章節也將指出：作為對西方針對俄羅斯腐敗官員實施制裁的回應和反擊，克里姆林宮對西方施以報復，而報復的對象則是它自己的孤兒。這無疑是對這個政權最具說服力的道德譴責，」他表示。

美國的一項研究顯示，儘管俄羅斯已明令禁止跨國收養，但自其對烏克蘭發動戰爭以來，俄羅斯當局一直在針對烏克蘭兒童不斷實施誘拐綁架、非法驅逐以及將其送養。

莎拉麥卡錫(Sarah McCarthy)是一位紀錄片導演，她拍攝的電影探討了普丁政權領導下俄羅斯兒童的命運。 2013 Getty Images

莎拉麥卡錫(Sarah McCarthy)是一位紀錄片導演，她拍攝的電影探討了普丁政權領導下俄羅斯兒童的命運。麥卡錫鏡頭下的《愛的暗物質》(The Dark Matter of Love)記錄了在普丁為應對美國制裁而實施跨國收養禁令之前，最後一批被美國家庭收養的俄羅斯兒童之一的經歷。

“在我們生活的這個世界裡，現如今正有兩萬名烏克蘭母親被迫與她們的兒女分離，”在日內瓦，這位導演在準備放映她的電影《雨後》(After the Rain)時告訴瑞士資訊SWI swissinfo.ch：「兒童不是用來交換領土的籌碼。」

(編輯：Balz Rigendinger/ts，編譯自英文：張櫻/ xy，繁體校對：盧品妤)