委内瑞拉临时总统名列瑞士制裁名单

德尔西·罗德里格斯于1月5日宣誓就任委内瑞拉临时总统。此前，该国总统尼古拉斯·马杜罗于1月3日在美国对委内瑞拉的军事行动中被强行俘虏。 Xinhua News Agency.all Rights Reserved

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗被美国俘虏后，德尔西·罗德里格斯(Delcy Rodríguez)被委内瑞拉最高法院任命为该国临时总统-这位原委内瑞拉副总统被瑞士列在受制裁的政治人物名单中。

现年56岁的德尔西·阿洛伊娜·罗德里格斯·戈麦斯(Delcy Aloina Rodríguez Gómez)1月3日出任委内瑞拉临时领导人。这位政治人物自2018年以来，就被瑞士列入制裁名单。

2017年，马杜罗和罗德里格斯政权解散了2015年选举产生的、由反对派主导的国民议会，并成立效忠自己政权的制宪大会。委内瑞拉随之爆发民众示威活动，导致100多人死亡。在此之后，瑞士加入了欧盟对委内瑞拉的制裁。

罗德里格斯及其53名同僚-包括内政部长迪奥斯达多·卡韦略(Diosdado Cabello)-被冻结资产并禁止入境瑞士。瑞士当局声明称：“她在总统委员会任职以及后来担任非法制宪大会主席期间的行为-特别是篡夺国民议会权力，并利用这些权力打压反对派，阻止其参与政治进程的做法-破坏了委内瑞拉的民主和法治。”

2018年3月28日，瑞士联邦委员会还对委内瑞拉实施了军事装备和可能用于镇压目的的物资禁运。

2026年1月5日，马杜罗在美国军事行动中被捕后，瑞士政府决定立即冻结马杜罗及其36名关联人员在瑞士的所有资产。

紧急状态引发恐惧

近几日，委内瑞拉民众对镇压和侵犯人权的担忧进一步加剧。1月3日美国发动袭击并抓捕马杜罗后，委内瑞拉当局宣布本国进入“外部动乱状态”。

联合国人权事务高级专员办事处发言人拉维娜·沙姆达萨尼(Ravina Shamdasani)1月6日在日内瓦警告说：“‘动乱状态’令人担忧，因为在此状态下，限制人员自由流动、没收国防必需品，中止民众集会和示威的权利等手段都成为可能。”

“国家、州和市级警察部队奉命立即在全国范围内搜寻并逮捕任何参与宣传或支持美利坚合众国对委内瑞拉领土发动武装袭击的人员。”该国紧急状态法令如是写道。

2026年1月6日星期二，委内瑞拉加拉加斯，一名居民经过一幅描绘石油泵和油井的壁画。 Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

委内瑞拉民众当下很少在街上说话，即便交流，也是压低声音，带着戒备。人们对“因反对政权被抓进监狱”的恐惧与日俱增。“这里根本没有法治，而是非常严酷的独裁统治。”一位来自加拉加斯的年轻女子说道，她不愿透露姓名。她认为，危机将会恶化，随之而来的是对民众的加剧镇压。

瑞士向其公民发出警告

瑞士外交部也就紧急状态法的生效后果发出警告。该部在其专门面向委内瑞拉旅行者和瑞士当地侨民(约800名)的网页上指出：“尤其值得注意的是，该法令授予当局控制公共服务和战略设施，并关闭边境和领空的权力。”

1月3日美国军事行动后，委内瑞拉全国安全能否得到保障，这尚不得而知。瑞士外交部强调，局势高度紧张，未来走向仍不明朗。存在举行示威游行并引发暴力冲突的可能。此前该国已有数起与政治紧张局势相关的暴力事件造成伤亡。

此外，外国旅客面临被逮捕、讯问和拘留的风险。一旦被拘留，领事协助也无法保证。

“致目前身在委内瑞拉的瑞士公民：请密切关注局势变化。避免参加任何形式的人群聚集和示威活动，并遵守当地政府的指示。尽量减少在该国境内的出行，外出前提前了解所在地的安全状况。”瑞士外交部的警示通知最后指出。

斡旋努力仍将继续

瑞士政府已多次提出斡旋建议，但至今均被委内瑞拉政权拒绝。尽管如此，瑞士的斡旋提议持续有效。但瑞士深知，在这种危机中，低调审慎至关重要。

西班牙佩德罗·桑切斯(Pedro Sánchez)政府则采取了更为积极主动的态度，公开表示愿意提供援助，以创造条件促成冲突的调停与解决。

瑞士则早已树立起保护国的声誉。瑞士目前行使着八项委托保护国的使命：保护伊朗在埃及和加拿大的利益、美国在伊朗的利益、俄罗斯和格鲁吉亚相互在对方领土上的利益、厄瓜多尔在墨西哥相互在对方领土上的利益，以及厄瓜多尔在委内瑞拉的利益。以上八项使命中的三项涉及拉丁美洲。

(编辑：Samuel Jaberg ，编译自法语：郭倢/dh)

